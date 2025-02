Fedez, Noemi, Tony Effe, altri: abitudini e scelte dei big a Sanremo

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è parlato nuovamente di diete. Nello specifico Caterina Balivo ha posto il focus sui cantanti che hanno preso parte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e sulle abitudini alimentari che questi hanno adottato prima e durante la gara. Alcuni di loro hanno difatti seguito i consigli di personal trainer e vocal coach per tenersi in forma e non rischiare di danneggiare la propria voce. Tra loro ci sono Noemi, Fedez, Tony Effe e molti altri.

Le abitudini dei cantanti a Sanremo

Come di consueto oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. La prima parte è stata interamente dedicata al tema delle diete. La conduttrice ha invitato in studio alcuni esperti, ponendo il focus anche sui cantanti che hanno preso parte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Per l’occasione, difatti, alcuni di loro hanno cambiato le proprie abitudini alimentari, seguendo regole ferree ed evitando alcuni alimenti. A consigliarli sono stati anche dei personal trainer, cuochi personali e vocal coach che li hanno seguiti durante i giorni del festival.

Nel servizio mandato in onda da La Volta Buona, tra questi è stata citata Noemi. La cantante ha perso circa quindici chili in un anno e mezzo e anche per Sanremo ha continuato a seguire a controllare la sua forma fisica, venendo affiancata da un personal trainer. Fedez è stato seguito da uno staff, tra cui una chef personale che gli ha preparato cibo personalizzato. Rkomi, invece, è stato attento ad evitare le bevande alcoliche come suggerito anche dalla sua vocal coach. Willie Peyote si è dedicato alla sua forma fisica correndo sul lungomare sanremese.

Tony Effe, invece, ha deciso di servire piatti tipici della cucina romana ai suoi fan, coinvolgendo anche sua mamma e lo chef Ruben Bondì. Anche Rose Villain ha pensato ad un pop up bar, chiamato Villain Cafè, per offrire caffè ai passanti. Oltre i cantanti anche le co-conduttrici Geppi Cucciari e Katia Follesa non hanno rinunciato all’attività fisica.