Fedez a Sanremo: tutti i retroscena e richiesta su Chiara Ferragni

La partecipazione di Fedez alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con la sua canzone “Battito” è stata un successo. Il rapper si è classificato al quarto posto nella classifica ufficiale ed il suo brano è stato premiato anche dagli ascolti, sia nelle radio che sulle piattaforme di streaming. Prima dell’inizio della kermesse canora, tuttavia, si vociferava addirittura un suo ritiro. Con un video pubblicato sul suo canale YouTube, Ale Della Giusta ha rivelato alcuni retroscena sulla partecipazione di Federico Leonardo Lucia a Sanremo. Tra questi ci sarebbe anche una telefonata con Fabrizio Corona ed una richiesta specifica riguardante Chiara Ferragni. Scopriamo meglio che cosa è stato detto.

Fedez: i retroscena su Sanremo

Nelle ultime settimane Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, si è ritrovato nuovamente al centro dell’attenzione. A far parlare non è stata solo la sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Battito” ma anche un gossip lanciato poco prima dell’inizio della kermesse canora da Fabrizio Corona. In un video pubblicato nelle ultime ore sul canale YouTube di Ale Della Giusta sono stati svelati alcuni retroscena in merito a quanto avvenuto prima e durante Sanremo. Il rapper ha rivelato di aver voluto partecipare per riappropriarsi della propria musica. Tuttavia, secondo quanto raccontato da Ale Della Giusta, poco prima dell’inizio del festival avrebbe pensato di ritirarsi.

La richiesta su Chiara Ferragni a Fabrizio Corona

In quei giorni, difatti, era stato annunciato da Corona un nuovo episodio del suo podcast Falsissimo dedicato questa volta a Chiara Ferragni. Come mostrato nel video dei Ale Della Giusta, Fedez ha telefonato all’ex fotografo dei vip per chiedergli di non pubblicarlo. La puntata, tuttavia, è uscita comunque proprio nel momento in cui il rapper si trovava a sfilare sul green carpet, scatenando la rabbia di Federico.

Nonostante tutti i gossip che hanno travolto lui e la sua ex, dopo le prove generali ed i commenti positivi ricevuti da parte della sala stampa Fedez ha deciso comunque di partecipare alla kermesse canora e non ritirarsi più.

All’interno del video pubblicato da Ale Della Giusta Federico cita anche Selvaggia Lucarelli.

Queste le sue parole: