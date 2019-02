Fedez, superato momento buio: “Sono una testa di c., grazie Chiara”

Fedez da togliere il fiato su Chiara Ferragni e Leone: “Superato un momento difficile della mia vita. Sono una testa calda, a volte anche di c…o”

Fedez vola nelle classifiche musicali con il suo nuovo album “Paranoia Airlines”, ma la felicità è un’altra cosa. O meglio, deriva da qualcosa di diverso rispetto a un successo lavorativo e artistico. A metterlo in chiaro è stato lo stesso rapper milanese, che sui suoi profili social ha scritto un lungo messaggio dedicato a Chiara Ferragni e al suo figlio Leone, i veri artefici della serenità ritrovata dopo un periodo difficile. E pazienza se ogni tanto Federico è una “testa calda, a volte anche testa di c….“, come lui stesso si è definito. Quel che conta davvero è l’amore, la casa, avere “due angeli custodi” che vegliano su di te

Fedez, il momento buio è alle spalle

“Tornare a casa dopo una settimana e scoprire che Paranoia Airlines è disco di platino in 7 giorni! Ecco, devo ringraziare soprattutto i miei due angeli custodi che in questo anno mi hanno aiutato a superare un momento molto difficile della mia vita”, confessa Fedez su Instagram, nel post pubblicato nella giornata odierna. “Una di quelle storie che non riesci a cancellare in 24 ore e che ti porti dietro per sempre – aggiunge – Potrei dire di non aver avuto una vita facile e che gli strascichi si fanno sentire anche oggi, sono una testa calda (a volte anche testa di cazzo), impulsivo ed insicuro”. Il rapper apre il suo cuore e confida di essere caduto in errore: “Ho dovuto lottare tanto per raggiungere degli obbiettivi che pensavo portassero alla felicità. Così non era.”

“La vera felicità non è questo disco di platino, ma avere una famiglia”

Riflessioni, analisi e poi ecco la soluzione che porta alla felicità. “Oggi la vera felicità non è questo disco di platino, ma avere una famiglia con cui condividere tutto questo. Sembra una cavolata, lo so, eppure non è così.

Grazie a voi che ci siete sempre stati, senza i quali tutto questo non sarebbe mai arrivato. Parlo della vera felicità”, ha concluso Fedez.