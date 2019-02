Fedez, il suo disco è primo in classifica: la replica a chi lo ha accusato di barare

Fedez di nuovo al centro della polemica, il suo disco è primo in classifica: arriva la replica a chi lo ha accusato di imbrogliare

Non c’è pace al momento per Fedez che, negli ultimi giorni, ha dovuto far fronte a non poche polemiche che lo hanno coinvolto. L’ultima diatriba, nemmeno a dirlo, lo ha costretto a prendere la parola e a dire la sua proprio poche ore fa. Il suo ultimo disco, Paranoia Airlines, è schizzato in vetta alle classifiche dei dischi più venduti ma qualcuno, stando a quanto da lui riportato, c’avrebbe visto del marcio in questo trionfo. “Qualcuno ha addirittura insinuato che io mi sia comprato gli streaming su spotify, e non mi stupirei se la cosa fosse partita da qualche discografico/manager della concorrenza” ha scritto il rapper “Che tristezza”.

Fedez replica alle critiche dopo il trionfo di Paranoia Airlines: “Non riuscirete a rovinarmi questo momento”

Fedez, sempre su Instagram stories, per difendere la sua posizione (e spiegare come mai le accuse a lui fatte sono infondate) ha poi ribadito: “Fortunatamente in Italia esistono enti come la FIMI che certifica i dati di vendita e, nonostante le indagini fortemente volute dalle case discografiche concorrenti, non hanno trovato nulla di irregolare”. Il marito di Chiara Ferragni, in fine, per mettere a tacere la polemica una volta per tutte ha scritto: “Mi dispiace, ci avete provato in tutti i modi, ma non riuscirete a rovinarmi questo momento”.

Fedez contro Salmo: lo scontro diventa social

Fedez, come anticipato sopra, in questi giorni si è trovato spesso al centro della bufera. Proprio ieri, per esempio, il rapper si è dovuto difendere da delle pesanti accuse da parte di Salmo (per saperne di più clicca qui) e per farlo ha scelto i suoi spazi social. Tra i due il botta e risposta è stato acceso e, ovviamente, alla mérce di milioni e milioni di utenti.