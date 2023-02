Continua il silenzio social dei “Ferragnez”. Chiara Ferragni e Fedez non si mostrano insieme con storie o post dalla finale di Sanremo, dopo il notorio ‘bacio di scena’ dato dal rapper a Rosa Chemical. Federico è (quasi) sparito da Instagram, mentre Chiara Ferragni continua a pubblicare scatti delle sue giornate, ma in nessuno di questi appare mai il marito. I due, però, sono stati avvistati più volte fuori nella vita reale: davanti al portone del presunto terapista o a pranzo da Canavacciuolo. Solamente ieri, entrambi erano alla festa di compleanno dei cuginetti del piccolo Leone Lucia. Tuttavia, l’imprenditrice digitale ha pensato bene di documentare la giornata escludendo sempre il cantante dalla narrativa. Poco prima ,quest’ultima ha anche condiviso delle fotografie che ritraevano un pranzo di famiglia. L’unico assente? Naturalmente, Fedez. Da lì, gli utenti si sono scatenati con i commenti e hanno ideato possibile teorie su cosa possa star facendo il rapper quando vengono fatti questi scatti.

C’è da dire che l’engagement del profilo Instagram di Chiara Ferragni dopo Sanremo e post-ipotetica crisi è aumentato notevolmente: i numeri sono praticamente triplicati. In questi giorni, tutti si precipitano a vedere le storie o le foto dell’influencer scoprire se ci sarà o no Fedez. E, puntualmente, la 35enne cremonese continua a tenerli sulle spine, così da poter mantenere alta la curosità per i prossimi post. I seguaci della coppia, però, sembrano essersi stufati di questa situazione e hanno cominciato ad ironizzare su questo modus operandi. Nelle ultime fotografie condivise dalla Ferragni, abbondano commenti beffardi del tipo: “Signora Chiara, Fedez può scendere a giocare con noi o è in castigo?”. E ancora: “Ancora niente Fedez, ripasso domani”, “Fedez che intanto fa la foto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Insomma, se entrambi si trovano nello stello luogo, nella stessa festa di compleanno, perché pubblicare appositamente fotografie in cui non sono insieme? Potrebbe essere che i due abbiano semplicemente litigato e non abbiano voglia di mostrarsi ai loro followers insieme. Certo è che, considerando il grande caos mediatico creatosi in questi giorni, magari sarebbe meglio chiarire la situazione. In ogni caso, una cosa è sicura: che la crisi sia vera o meno, a livello di marketing ha funzionato. Allo stesso tempo, però, parte della fanbase si sta sentendo tradita e sta venendo a mancare quel rapporto di fiducia tra influencer e fan. Dietro le battute derisorie, si cela una perdita di credibilità da parte della coppia. Insomma, tra ironia e critiche, i “Ferragnez” sembrano non convincere più.