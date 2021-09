Fedez: messaggio a sorpresa da Lebron James, la reazione del rapper

Fedez è riuscito a realizzare uno dei suoi più grandi sogni. LeBron James, il cestista statunitense considerato fra i migliori giocatori di basket al mondo, gli ha inviato un messaggio molto speciale. Il rapper marito di Chiara Ferragni non se lo aspettava (facciamo che ci crediamo?) e ha così voluto immortalare la sua reazione via social.

L’annuncio è arrivato come sempre su Instagram. Qui l’artista di Chiamami per nome ha confermato il suo coinvolgimento nel cast vocale di Space Jam 2, il sequel del celebre film anni ’90 con protagonista Michael Jordan. La pellicola arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 23 settembre. Fedez avrà a quanto pare una piccola particina nel film, una scelta questa che segue un trend ormai piuttosto consolidato. Sempre più spesso, infatti, le case di produzione scelgono influencer in target per dare la voce a personaggi secondari, spingendo così le persone ad affollare le sale cinematografiche.

Fedez, proprio per il suo coinvolgimento nel film, aveva fatto una richiesta precisa: nel contratto c’era scritto che avrebbe infatti ricevuto un video saluto dal suo idolo sportivo. Il rapper, però, neanche ci sperava, perlomeno questo è quello che ci ha raccontato. Ma poi, da un momento all’altro, la sorpresa è arrivata per davvero. LeBron James ha registrato un video messaggio tutto per lui, ecco le parole della star dell’NBA:

Ciao Federico, grazie per far parte del team di Space Jam. Non vedo l’ora che tu e i tuoi amici italiani vi godiate il film sul grande schermo.

Come avrà reagito il rapper? Federico Lucia ha registrato il momento in cui ha visto il video per la prima volta, raccontando immediatamente alla moglie Chiara Ferragni, emozionato come non mai, quello che era appena accaduto.

Questa, fra le altre cose, non è nemmeno l’unica notizia bomba condivisa da Fedez sui social nelle ultime ore. Appena 24 ore fa, l’artista aveva confermato ai suoi follower l’arrivo di The Ferragnez Show, un format Amazon Prime Video che seguirà le sue avventure con la Ferragni nel “backstage”. Un docu-reality, questo, che dovrebbe almeno in teoria regalarci un punto di vista diverso della loro vita di coppia, sempre che sia possibile, visto che i due hanno sempre condiviso praticamente tutto via Instagram Stories.