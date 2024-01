Fedez- Merlino: l’inviato di Pomeriggio 5 smonta il rapper

Per la prima volta parla Michael Dessì, inviato di Pomeriggio 5. Il giornalista era stato fortemente criticato da Fedez perché è stato una settimana appostato sotto casa sua dopo lo scoppio del pandoro- gate.

Dessì ha giustificato il suo operato spiegando che anche questo è lavoro e dando pienamente ragione a Myrta Merlino che in quell’occasione l’aveva difeso dal rapper. Fedez aveva fatto delle stories su Instagram per ribadire quanto fosse inutile avere un giornalista piantato sotto casa sua, che non avrebbe mai ottenuto alcuna dichiarazione da lui e sua moglie. Poi aveva anche aggiunto che, nonostante i diverbi, preferiva Barbara d’Urso alla Merlino.

L’inviato ha invece spiegato che il loro scopo era quello di rompere l’idillio sui Ferragnez che si sono costruiti una bolla di vetro dove chi li segue pensa che sia tutto perfetto.

“Fortunatamente non mi ha taggato: se lo avesse fatto, mi avrebbe fatto un torto. Io alla fine stavo lavorando solamente per il programma. Rivendico comunque il lavoro che abbiamo fatto. Eravamo lì, come ha scritto Gramellini, per rompere lo specchio della narrazione che Fedez e Chiara Ferragni costruiscono esclusivamente sui loro social. Credo che ci siamo riusciti, mostrando il tratto irascibile della personalità di Fedez”.

Dessì ci ha tenuto anche a precisare in che rapporti è con la conduttrice: “Io lavoro benissimo con Myrta e credo che si vede anche in onda il feeling che si è già creato durante i collegamenti”.

Lo scontro tra Merlino e Fedez

Poco dopo lo scoppio del pandoro gate, tutte le trasmissioni di attualità si sono occupate di questo caso, tra cui Pomeriggio 5. Un inviato del programma si è appostato sotto casa loro e questa cosa ha infastidito molto il rapper tanto da fare delle stories Instagram dove non le ha mandate a dire.

Secondo Fedez esistono casi molto più importanti e questa attenzione mediatica che c’è nei loro confronti gli sembra esagerata. Così la conduttrice ha deciso di rispondere in trasmissione al rapper, smontandolo.

Ha chiarito che questo è ormai un fatto di cronaca che riguarda tutti gli italiani, i primi ad essere stati truffati con un’operazione benefica poco trasparente. Proprio per questo, è dovere di un programma giornalistico trattare il tema e cercare testimonianze. Ha augurato a Chiara, però, di poter dimostrare la propria innocenza. Ha anche aggiunto che, sia per lui che per la moglie, l’invito in trasmissione c’è sempre, soprattutto per rispondere alle tante domande che tutti gli italiani si stanno ponendo.

La conduttrice ha saputo spegnere con arguzia il rapper che ha deciso di non replicare ed ha preferito tacere. Dato anche che la situazione in cui si trovano lui e Chiara non è delle migliori e non è questo il momento per permettersi di fare la morale agli altri.