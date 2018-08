Fedez matrimonio: il vestito da sposa di Chiara Ferragni è di Dior

Di che marca è il vestito da sposa di Chiara Ferragni? Dior

A pochi giorni dal matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni ha svelato la marca del suo abito da sposa. Dopo un’attenta valutazione, la fashion blogger ha optato per una creazione di Maria Grazia Chiuri, stilista di Dior. Come annunciato su Instagram, The Blonde Salad è riuscita ad ottenere il suo abito dei sogni. Quello che desiderava da quando era solo una bambina. “Ragazzi, spero che vi piacerà perché è davvero l’abito che sognavo”, ha confidato la 31enne ai suoi follower. Come rivela il sito WWD, la Chiuri sarà presente anche al matrimonio di Fedez e Chiara in qualità di ospite. Il rapper e giurato di X Factor indosserà invece una creazione di Versace.

Ultime news sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni

Com’è noto, Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno sabato 1 settembre a Noto, in Sicilia. La scelta della location è un omaggio alla famiglia di Marina Di Guardo, la madre della web influencer. La coppia ha scelto di non concedere alcuna esclusiva: l’evento sarà trasmesso su Instagram, sui canali dei promessi sposi, ma pure su quelli degli invitati. Tanti i personaggi famosi che accoreranno alle nozze dell’anno: da Paris Hilton a Mika, passando per Bianca Balti e Chiara Biasi. Senza dimenticare Gilda Ambrosio (sarà accompagnata da Stefano De Martino?), Veronica Ferraro, Manuel Agnelli e Bebe Vio. Pare certa l’assenza di J-Ax e Fabio Rovazzi, ormai ex amici di Federico.

Altre indiscrezioni sul matrimonio dalla Sicilia

Secondo gli ultimi gossip trapelati da Noto, la cerimonia tra Chiara e Fedez – che hanno optato per un matrimonio civile in stile Coachella– sarà nella Dimora delle Balze. Venerdì sera ci sarà un party pre-wedding alla presenza di ospiti e sposi. Non mancherà ovviamente il piccolo Leone, il figlio della coppia nato cinque mesi fa.