Fedez, Martani verso vie legali: “Non mi ha ancora pagata, follia”

Daniela Martani ancora una volta contro Fedez. La guerra legale tra il rapper e l’ex naufraga sembrava essere arrivata alla sua conclusione, tuttavia, ci sarebbero ancora delle importanti questioni in sospeso tra di loro. Ma, si proceda con ordine. Nel 2018, a seguito della polemica festa di compleanno in un supermercato organizzata da Fedez e Chiara Ferragni, la Martani si era scagliata contro l’ex coppia, definendoli in un tweet come “due idioti palloni gonfiati”. Il cantante non aveva preso affatto bene queste parole, decidendo di denunciare la showgirl e chiedendo ben 100mila euro di risarcimento.

Da lì, è iniziata una battaglia legale durata sei anni, giunta finalmente al termine nel giugno del 2024. In realtà, il procedimento penale era stato già respinto tre volte, per poi arrivare lo scorso mese alla sentenza definitiva. Il tribunale ha infatti deciso che a Fedez non spetta nessun risarcimento di 100mila euro. Secondo il giudice, la richiesta del rapper era infondata poiché il post della Martani “rientra nel diritto di critica” e i termini usati sarebbero “leciti alla luce del contesto e non particolarmente volgari o infamanti”.

Daniela Martani aveva festeggiato la vittoria sul suo profilo Instagram, definendo quella di Fedez nei suoi confronti come una vera e propria persecuzione giudiziaria. Inoltre, nelle ultime ore è venuto alla luce un altro dettaglio riguardo a questa vicenda. Sembra infatti che la sentenza prevedesse anche un risarcimento da parte del rapper a favore della conduttrice.

Poco fa, la Martani ha condiviso un video su Instagram rivelando che il giudice aveva stabilito che Fedez avrebbe dovuto pagare i suoi avvocati una somma che preferisce mantenere privata. Si tratta di una sentenza esecutiva, quindi con un pagamento immediato che, a distanza di un mese, non è ancora stato effettuato.

Daniela si è detta sconvolta dal comportamento del rapper, soprattutto considerando la sua posizione economica vantaggiosa e i numerosi lussi che ostenta regolarmente sui suoi social. Ecco le sue parole:

Io sono davvero sconvolta. Fedez non ha pagato i miei avvocati. è passato quasi più di un mese dalla sentenza che ha visto me vincitrice nella causa intentata da Fedez nei miei confronti per diffamazione con una richiesta danni di 100mila euro. E, nonostante il giudice abbia stabilito che Fedez deve pagare i miei avvocati una cifra non la posso dire per questioni di privacy, lui non ha tirato fuori neanche un centesimo.

E ancora:

Mi sembra che i soldi non gli manchino a Fedez, perché non fa altro che postare i suoi viaggi negli aerei privati, le sue vacanze strabilianti, i suoi attici megagalattici, la sua villa nel lago di Como, le sue macchine super costone. Insomma, i soldi li ha Fedez. Avrei potuto capire se una persona non avesse avuto la disponibilità economica, ma non me lo sarei mai aspettato da uno come Fedez che non fa altro che scialacquare i suoi soldi a destra e a manca, mostrando quanto lui sia ricco. Però ha dovuto indurre i miei avvocati a mandargli un atto di precetto, quindi richiedere un pagamento forzoso. Mi sembra una cosa fuori dal mondo.

La Martani ha poi condiviso una storia pubblicata recentemente da Fedez, dove lo si vede prendere un aereo privato per andare in Sardegna. In quello stesso scatto, pare che il cantante indossi un orologio del valore di 500mila euro, ulteriore motivo per il quale la showgirl non riesce a concepire come non abbia ancora pagato i suoi avvocati. A questo punto, non resta che attendere per capire come si evolverà questa vicenda e quale sarà la risposta di Fedez a queste accuse.