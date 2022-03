Fedez, malattia: “Il 22 marzo giornata importante”. Chiara Ferragni prega

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, nei giorni scorsi, con una serie di Stories struggenti bagnate dalle lacrime, ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi delicata. Il rapper ha preferito non svelare per il momento i dettagli della patologia da cui è stato colpito, ma si è capito che non si tratta di una semplice influenza, bensì di un qualcosa di assolutamente spinoso. Lungo la serata di lunedì, Federico è tornato a parlare del suo caso, spiegando che martedì 22 marzo 2022 per lui sarà una giornata cruciale. Nel confidare ciò, ha tenuto a porgere calorosi ringraziamenti ai fan, agli amici e soprattutto alla moglie e ai suoi figli per essergli stati vicinissimi in questi giorni, dandogli sostegno e affetto.

Di seguito la Stories Instagram tramite cui Fedez ha rivelato che tra poche ore avrà dei risultati importanti circa il suo stato di salute. Anche in questo caso non è stato aggiunto nessun altro dettaglio circa quel che aspetta il rapper lungo la giornata del 22 marzo. Chiara Ferragni ha re-postato il messaggio del marito, impreziosendolo con emoticon di preghiera.

Fedez, malattia: le ipotesi e perché si parla di demielinizzazione

Come poc’anzi accennato, il rapper ha preferito per ora mantenere massimo riserbo sulla patologia con cui sta combattendo. Nonostante non abbia dato alcun indizio circa la malattia, si parla di demielinizzazione nella testa. Perché? Perché nel dicembre 2019, nel corso di un’intervista ai microfoni del programma La Confessione sul canale Nove, aveva rivelato che gli era appunto stata diagnosticata una demielinizzazione nella testa.

Allora Fedez spiegò che una delle conseguenze della demielinizzazione avrebbe potuto essere lo sviluppo della sclerosi multipla. Da quel momento il cantante non ha più parlato della faccenda, caduta presto nel dimenticatoio. In fin dei conti il web e la tv tritano tutto in fretta. In questi giorni, però, in molti hanno ricordato la chiacchierata fatta a La Confessione. Ecco perché si è tornato a parlare di demielinizzazione e sclerosi multipla, seppur, è bene sottolinearlo, si tratta soltanto di ipotesi non confermate.