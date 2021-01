Fedez lasciato a casa da Intimissimi: contratto stracciato, il motivo

Fedez e Intimissimi, c’eravamo tanto amati… Ma poi qualcosa si è rotto. Il rapper e il celebre brand di biancheria intima non collaboreranno più. L’azienda, secondo quanto riferito dallo stesso marito di Chiara Ferragni, avrebbe stracciato il rinnovo del contratto con il cantante per un motivo che è alquanto curioso. Durante l’ultima diretta su Twitch della trasmissione web ‘La tana del boomer’, Federico ha raccontato il retroscena spiegando che la casa di moda gli avrebbe dato il benservito in quanto lui, qualche tempo fa, ha fatto una Stories su Instagram con delle mutande con disegnato Lupin, commentandole con una didascalia valutata da Intimissimi non consona alla propria immagine.

L’artista milanese ha così narrato la risoluzione del contratto:

“Se sono in pigiama? Sì! Dovevo fare un post di Intimissimi, mi scade il contratto e mi odiano. Perché mi odiano? Perché una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la ‘E’, così è uscito LuPENE. Loro si sono arrabbiati, però ne è valsa la pena”.

Insomma, tutta colpa di Lupin e della verve ironico/sarcastica di Federico. E pensare che tempo fa il marchio del gruppo Calzedonia annunciava con entusiasmo l’inizio dell’avventura professionale con il rapper, con tanto di comunicato celebrativo nei confronti di quest’ultimo. La nota spiegava che Fedez era stato scelto per divenire “uno dei volti del brand” grazie alla “sua personalità forte e intraprendente, capace di rappresentare e veicolare i valori del marchio di underwear maschile”.

Intimissimi ha collaborato anche con Chiara Ferragni circa tre anni fa, quando l’influencer dei record fu designer per l’evento ‘A Legend of Beauty’, show di Intimissimi on ice.

Fedez e il 2021 tra musica e paternità

Per il cantante sarà un 2021 ricco di impegni, sia personali sia lavorativi. Sul fronte musicale sarà protagonista del prossimo Festival di Sanremo. La scelta di presentarsi in gara alla kermesse gli ha attirato alcune critiche in quanto in passato non tardò a dichiarare che il concorso fosse un evento non di punta e anacronistico.

Per questo non sono mancate le voci che sulla decisione del rapper hanno ravvisato una dose di incoerenza. Lui si è affrettato a dichiarare che il 2021 per la musica è un anno particolare, in riferimento al ‘blocco’ dei live per via del Covid. Inoltre ha sostenuto che negli ultimi anni il Festival è mutato molto, modernizzandosi.

Il capitolo privato invece lo vedrà diventare padre per la seconda volta. Dopo Leone lui e Chiara attendono una figlia. Al momento top secret il nome scelto.