Dopo le vacanze a Dubai con tutta la famiglia sembra che tra Fedez e la moglie Chiara Ferragni sia finalmente tornata la pace. L’inizio del 2023 non è stato particolarmente favorevole per la coppia: i due sono stati letteralmente investiti dal gossip dopo lo scandalo di Sanremo e la “sparizione” di Luis Sal dal podcast Muschio Selvaggio. Come molti ricorderanno, dopo il Festival Chiara e Fedez avevano smesso di mostrarsi insieme, facendo credere a tutti di essere in crisi e in procinto di separarsi. Recentemente, i coniugi sono tornati a condividere spezzoni della loro vita famigliare sui profili social, a riprova di avere superato il periodo no.

Abile mossa di marketing? Secondo alcuni questa apparente “tregua” sarebbe stata architettata a tavolino dalla coppia per ottenere maggiore visibilità in vista dell’imminente uscita della serie dedicata alla loro famiglia, “The Ferragnez 2“. In ogni caso, Chiara e Federico sembrano essere più uniti che mai ma tutto ha un prezzo e, secondo un’indiscrezione del magazine Oggi, dietro la serenità famigliare dei Ferragnez si celerebbe una condizione ben precisa. Più che altro un veto che Fedez avrebbe imposto alla moglie: interrompere o quantomeno limitare le frequentazioni con personaggi di spicco del panorama della moda.

Le motivazioni della richiesta

Si tratterebbe di una conditio sine qua non molto particolare in quanto Chiara lavora nel mondo della moda da sempre. La sua carriera è iniziata proprio grazie al fashion, argomento al quale era dedicato il suo blog The Blond Salad. Nei suoi numerosi post Chiara mostrava ai followers dell’epoca i suoi outfit e dava loro consigli. Tutt’ora, grazie anche al suo brand di vestiti e accessori, la blogger è parte integrante del panorama della moda. Per tutte queste motivazioni, la Ferragni avrà acconsentito alla condizione del marito?

Secondo il magazine Oggi, il motivo che si celerebbe dietro questa richiesta non è noto. C’è da dire però che la versione dei fatti appare incompleta dal momento che non è stato specificato, per esempio, quali sarebbero le persone sulla cui frequentazione Fedez avrebbe posto il veto. Insomma, si tratta di indiscrezioni e solamente i diretti interessati, che al momento continuano a mantenere il riserbo più assoluto sulla questione, potranno chiarire ai loro fan come stanno realmente le cose.