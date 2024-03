Fedez, la dolce dedica social alla ex: non è Chiara Ferragni!

Sono settimane che non si parla d’altro: la presunta rottura di una delle coppie più amate di Italia, Fedez e Chiara Ferragni. La dinamica della situazione tra i due ancora non è chiara, tra fedi intermittenti, post sui social e dichiarazioni di entrambi. Proprio nelle ultime ore Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un video dalle tinte nostalgiche verso una sua ex. La cosa curiosa è che non si tratta dell’ultima, ovvero Chiara Ferragni! Il rapper ha difatti ricordato i tempi in cui era ancora fidanzato con Silvia Brigatti, sottolineando come la ragazza l’abbia aiutato nella produzione del suo primo album.

Il cantante ha taggato nella storia il profilo ufficiale di Silvia e ha aggiunto al video la didascalia:

Disco autoprodotto con i soldini del nostro piccolo studio di tatuaggi.

In aggiunta due emoji, una di un cuoricino rosso e l’altra delle mani giunte in segno di ringraziamento. Nel video si vede Fedez raccontare l’uscita del suo primo disco, sottolineando le difficoltà di quei tempi e di come i suoi genitori gli siano stati accanto. Nel racconto ha svelato di come inizialmente era lui stesso a girare e riprodurre i videoclip delle sue canzoni a causa delle scarse disponibilità economiche dell’epoca. Ad aiutarlo nelle varie registrazioni era proprio la sua ex Silvia che ci ha tenuto a ringraziare. Nel video l’ex di Ferragni si mostra particolarmente nostalgico di quei tempi. Ad insospettire i fan è stato proprio questo, ovvero il fatto che abbia ricordato i momenti con Silvia e non quelli più recenti trascorsi con Chiara. Che tra i due sia quindi finita definitivamente?

La risposta di Silvia Brigatti

La risposta di Brigatti non ha tardato ad arrivare, suscitando così ancora più curiosità nei fan del rapper. Poco dopo la pubblicazione della storia di Fedez, difatti, Silvia ha risposto con una sul suo profilo dove si vede un cuoricino rosa. I follower hanno quindi iniziato a domandarsi se vi sia stato un recente riavvicinamento da parte dei due ragazzi o se si tratta soltanto di un tentativo di far ingelosire Chiara. Chissà se ci sarà una reazione di Ferragni e quale sarà!