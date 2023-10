Fedez, intervista esplosiva a Fazio: rivelazioni a Muschio Selvaggio

Il noto podcast Muschio Selvaggio ha avuto un ospite di eccezione. A raccontarsi ai conduttori Fedez e Mr. Marra è stato Fabio Fazio, nonché conduttore di Che Tempo Che Fa, recentemente passato da Rai a Discovery. Fulcro della chiacchierata, di cui è stata resa nota una prima anticipazione (la puntata sarà disponibile a partire da lunedì 23 ottobre), è stato il noto addio del conduttore alla tv di stato, ma non solo: ecco cosa ha raccontato.

Fabio Fazio: l’addio alla Rai

Com’è ormai noto, alcuni mesi fa Fabio Fazio ha lasciato la Rai per approdare a Discovery, dove si è reso recentemente protagonista di un ottimo debutto con la nuova edizione di Che Tempo Che Fa. Il conduttore ha spiegato per quale motivo avesse deciso di lasciare Viale Mazzini dopo ben quarant’anni: “Non ho mai detto che mi hanno cacciato, è chiaro che quando stai 40 anni in un posto è come una casa e quando ti dicono che l’affitto non si rinnova, un po’ di spaesamento c’è. Le motivazioni solide le avevo avute negli anni precedenti, c’erano molti post di Salvini che mi riguardavano… Ma sono sicuro che lui mi voleva, sono sicuro di questa cosa, voleva me e Fedez a tutti i costi e Saviano pure!“.

Spazio, poi, proprio a Roberto Saviano e alla cancellazione del suo programma: Insider – Faccia a faccia con il crimine. Fazio ha commentato la vicenda, considerando un paradosso il fatto che uno scrittore protetto dallo stato non possa andare sulla tv di stato: “Non ha alcun senso e nessuna utilità. Tu puoi non mandare in onda un programma perché non funziona, ma non puoi non mandarlo in onda perché l’ha fatto lui. Roberto è uno dei più grandi intellettuali contemporanei“.

Che Tempo Che Fa: Fazio commenta i numeri al debutto

Impossibile non parlare dell’ottimo debutto di Che Tempo Che Fa su Nove. Il talk show di Fazio ha dedicato la sua prima puntata alla guerra tra Israele e Palestina, registrando ascolti top: oltre 2 milioni di spettatori e 10.8% di share. Il risultato ha superato ogni aspettativa del conduttore: “Ho gioito… un attimo, il 10% è un risultato insperato… sarebbe stato peggio fare un terzo! Adesso non potrà che peggiorare, dopo un successo clamoroso si può solo scendere!“.

Il simulcast e il commento di Gerry Scotti

Il gruppo Warner Bros aveva deciso di mandare la prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa in simulcast. trasmettendola su tutti i suoi canali e ottenendo un ottimo riscontro. A ironizzare su questa scelta è stato Gerry Scotti. Il conduttore di Caduta Libera, infatti, aveva replicato alle congratulazioni di Edmundo Conti (tv content supervisor del gruppo Endemol Shine Italy), il quale aveva sottolineato come il game show di Scotti fosse stato il secondo programma più visto della serata.

Gerry Scotti aveva quindi lasciato un commento ironico al post: “Pensa, su una sola rete!!!“, che in tanti hanno interpretato come un riferimento al simulcast di Che Tempo Che Fa. Quella che parrebbe essere una stoccata, potrebbe essere interpretata come semplice ironia. Scotti, infatti, non è solito lanciare frecciatine ai colleghi ed è possibile che il conduttore abbia voluto semplicemente giocare sull’argomento.