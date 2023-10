Gerry Scotti, che svelenata su Fazio: cosa non ha digerito lo “Zio”

Gerry Scotti ha lanciato una frecciatina a Fabio Fazio? Procediamo con ordine. Domenica, 15 ottobre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa sul Canale Nove, dopo l’addio alla Rai. Un debutto veramente col botto: il programma ha raccolto 2.100.000 spettatori (8.5%), mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha fatto compagnia a 1.122.000 telespettatori (8.2%) e Che Tempo Che Fa – L’Importante è Finire ha ottenuto 516.000 utenti (7.8%). Nella stessa sera, su Canale 5, a competere con Fabio Fazio, c’era Gerry Scotti con lo speciale del suo game show, “Caduta Libera – I Migliori”, che è stato visto da 1.622.000 telespettatori con l’11,5% di share.

Dunque, Scotti si è trovato a perdere la sfida diretta con il ritorno di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. C’è da dire, però, che in occasione del grande evento, il gruppo Warner Bros Discovery ha deciso di mandare in simulcast su tutti i suoi canali, anche su Real Time, ottenendo per questo degli ascolti ancora maggiori. Dunque, considerando il simulcast su tutte le reti free del gruppo Warner Bros Discovery, Che Tempo Che Fa ha ottenuto in totale 2.005.000 spettatori con il 10.8%. Un dettaglio importante che non è affatto sfuggito a Gerry Scotti, che ha commentato i risultati dei dati auditel tirando una velata bordata al collega.

Il tv content supervisor del gruppo Endemol Shine Italy, Edmundo Conti, ha commentato il risultato della puntata di “Caduta Libera I Migliori”, congratulandosi per essere riuscito ad essere il secondo programma più visto della serata nonostante la grande competitività. Al che, è arrivato il commento ironico di Gerry Scotti al post, che ha lasciato molti interdetti: “Pensa, su una sola rete!!!”. Chiaramente, in tanti hanno subito pensato fosse un chiaro riferimento al simulcast di Che Tempo Che Fa sui diversi canali del gruppo Warner Bros Discovery, che avrebbe agevolato la sua vittoria negli ascolti.

Un gesto inaspettato quello di Scotti, che non è solito mandare frecciate del genere ai colleghi. C’è da dire, però, che il tono del conduttore era ovviamente ironico, per questo è presumibile che avrà solamente voluto giocare sull’argomento. Fabio Fazio deciderà di rispondere al commento di Gerry o ignorerà la questione? Chissà…