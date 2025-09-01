Fedez innamorato e criticato replica “Chiara Ferragni Internet Explorer”, il significato della risposta

Fedez innamorato pazzo di Giulia Honegger. Da luglio il rapper 35enne e la giovane stilista 23enne fanno coppia fissa. Trattasi della prima ragazza con la quale il cantante ha intrapreso una relazione duratura dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. A ulteriore testimonianza del fatto che il legame con Giulia è “speciale” , ecco la dedica che Federico Lucia ha fatto alla sua dolce metà nel giorno del suo compleanno. Come ha omaggiato le 23 ‘primavere’ della compagna? Su Instagram ha pubblicato una serie di scatti romantici in sua compagnia, impreziosendoli con una frase a effetto e un cuoricino: “Se smetti di inseguire, smetti anche di scappare”.

Gli auguri di Fedez alla nuova fidanzata Giulia Honegger

Di fatto Fedez ha lasciato intendere che con la stilista fa sul serio. Non appena ha divulgato le immagini e la zuccherosa dedica, il post in questione è stato preso d’assalto. Migliaia di utenti hanno commentato. Molti coloro che hanno menzionato Chiara Ferragni e che hanno detto che fa un effetto strano vedere il rapper assieme a un’altra donna dopo che per anni si è mostrato al fianco dell’ex moglie.

“Tu hai una nuova ragazza. Io ti seguivo quando stavi con la tua bellissima moglie”, ha scritto una donna, catturando l’attenzione del cantante che ha rifilato la seguente risposta: “Internet Explorer”.

Perché Fedez ha risposto “Internet Explorer” all’utente che ha citato Chiara Ferragni

Che cosa ha voluto dire Fedez con la replica “Internet Explorer”? Per chi non lo sapesse Internet Explorer è stato uno dei browser più utilizzati per anni per navigare in rete. Dopodiché ha subito un tracollo ed è stato via via scalzato da altri browser. Insomma, il rapper, nel menzionare il browser, ha voluto dire all’utente che da quando è finito il suo matrimonio di acqua sotto i ponti ne è passata.

In altre parole, ha voluto far passare il messaggio che tutti coloro che provano nostalgia per la sua relazione con la Ferragni dovrebbero guardare al futuro piuttosto che rimanere ancorati al passato. Dalla serie, la vita continua. Anzi, è già continuata visto che è pure già stato firmato il divorzio con l’influencer cremonese.

Pure Ferragni è andata avanti. Pochi giorni fa è uscita per la prima volta allo scoperto con Giovanni Tronchetti Provera. I due, dopo aver vissuto un momento di allontanamento, hanno ripreso a frequentarsi. Si mormora che Chiara nutra il desiderio di avere un altro figlio…