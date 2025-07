Chiara Ferragni, clamoroso ritorno con Tronchetti Provera: ora vuole un figlio

Ritorno di fiamma ‘caldissimo’ tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: a lanciare lo scoop è Gabriele Parpiglia che ha condito l’indiscrezione con una serie di dettagli molto interessanti, arrivando a dire che l’influencer avrebbe persino chiesto al manager un figlio. Ma si proceda con ordine. Tronchetti e l’ex moglie di Fedez si sono frequentati per diversi mesi. Una liaison rumorosissima, nonostante l’uomo d’affari abbia fatto di tutto per rimanere il più possibile lontano dal radar del gossip del Bel Paese. Nel silenzio più totale, il rapporto è poi giunto al capolinea la scorsa primavera. Qualcuno ha sostento che Giovanni fosse tronato tra le braccia dell’ex moglie. Pare invece che le cose siano andate diversamente.

Parpiglia ha spiegato che Tronchetti Provera e l’ex moglie Nicole Moellhausen non hanno rimesso in piedi il matrimonio. Anche perché lei avrebbe un nuovo compagno con il quale si sarebbe rifatta una nuova vita. Dando per certo ciò, ecco lo scoop divulgato dal giornalista nella sua newsletter: “La passione tra i due è riesplosa ufficialmente, prima con incontri in gran segreto a Forte dei Marmi e adesso, proprio mentre stiamo dando questa notizia, con un weekend sul lago di Como che lei ha voluto certificare con una sua foto must, ovvero il letto disfatto“.

Lo scrittore fa riferimento a uno scatto postato nelle scorse ore dall’influencer cremonese. Parpiglia ha poi farcito l’indiscrezione con un retroscena alquanto curioso, affermando di aver saputo che Ferragni avrebbe manifestato candidamente a Giovanni di nutrire il desiderio di allargare la famiglia. Altrimenti detto, spera di avere un figlio o una figlia con l’uomo d’affari milanese. Così il giornalista: “A noi risulta che la Ferragni vorrebbe allargare la famiglia, anzi, ha proprio chiesto un figlio a Provera. Il desiderio si avvererà?“

Per ora i diretti interessati non hanno commentato lo scoop. E quasi certamente non lo faranno nemmeno in futuro. Giovanni Tronchetti Provera, infatti, non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione sulla sua vita sentimentale, nemmeno quando è finito un giorno sì e l’altro pure a essere chiacchierato per la relazione con l’ex moglie di Fedez.

Chiara, in tutto il tempo trascorso al fianco dell’imprenditore, si è ‘allineata’, non parlando mai in pubblico della love story. Si mormora che la famiglia di lui vigili molto attentamente, cercando di mantenere una riservatezza d’acciaio. Anche perché i Tronchetti Provera fanno parte di quelle tradizionali famiglie industriali dedite agli affari e per nulla desiderose di impantanarsi nella cronaca rosa.