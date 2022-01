Fedez, incidente in montagna: “Mi sono aperto la faccia”, cos’è successo

Per Fedez il 2022 non si è aperto nel migliore dei modi. Dopo aver contratto il Covid-19 ed essersi da poco negativizzato il cantante di Chiamami per Nome ha fatto le valigie ed è partito con la moglie Chiara Ferragni verso le montagne svizzere. Purtroppo però, dopo solo poche ore dal suo arrivo, Fedez è incappato in un piccolo incidente che gli ha causato ferite al volto. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

I Ferragnez, che hanno passato la maggior parte delle vacanze natalizie in quarantena nella loro casa di CityLife, hanno approfittato finalmente della loro guarigione dal Covid-19 per trascorrere un po’ di tempo in relax staccando la spina dalla routine domestica. Purtroppo la libertà ritrovata ha portato con sé un episodio spiacevole. Come documentato sul suo profilo Instagram Fedez ha deciso, forse per goliardia vista anche la presenza di alcuni amici come Luis Sal, di salire a bordo di uno slittino per bambini e avventurarsi sulla neve. Purtroppo però il 32enne, in discesa, ha perso il controllo del minuscolo mezzo ed è andato a schiantarsi al suolo rotolando a tutta velocità.

Ferragnez, dopo il Covid la disavventura sulla neve

Fedez ha mostrato ai suoi followers di essersi procurato una ferita al mento. Ecco cosa ha detto una volta tornato sullo chalet dove, probabilmente, i Ferragnez pernotteranno nei prossimi giorni:

“Non farò mai più lo slittino per bambini ragazzi. Mi sono aperto la faccia”.

Nelle stories successive si intravede Chiara Ferragni che guarda sorpresa la ferita e consiglia al marito di lavare via il sangue dal suo viso. Ovviamente non si tratta di nulla di grave: i due coniugi sono apparsi allegri e hanno scherzato sulla disavventura. Fedez ha detto ironicamente che non è successo nulla e di essere un “macho”, poco prima di ammettere di provare dolore.

Il rapper milanese, risultato positivo al Covid-19 insieme alla moglie poco prima di Capodanno si è reso conto, proprio il giorno di San Silvestro, di non sentire più sapori e odori. Poi, qualche giorno dopo, ha scoperto di essere ancora positivo, al contrario della Ferragni. Dopo che si è negativizzato l’imprenditrice digitale non ha perso tempo e ha finalmente organizzato la tanto auspicata vacanza trascinando con sé il “povero” marito, al quale, invece, non dispiace per niente stare nella tranquillità della sua abitazione.