Fedez in ospedale, le dimissioni e come sta: “Ecco cos’è successo”

Fedez è stato ricoverato in ospedale dopo l’emorragia interna e, in queste ore, ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Il rapper ha spiegato che il problema appena accusato rappresenta una conseguenza del tumore al pancreas, che ha rimosso in passato. Oggi il marito di Chiara Ferragni è stato dimesso dall’ospedale, ma sono a rischio i suoi impegni di lavoro di questa estate. Attualmente il rapper si trova ricoverato al Policlinico di Milano.

Sempre dalla sua stanza d’ospedale, nelle scorse ore, ha condiviso delle frecciate a Chiara Ferragni. Con una Storia su Instagram, poi rimossa, ha scritto: “Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale”. Per i fan questo è un chiaro attacco sganciato alla madre dei suoi due figli, Leone e Vittoria. Ed ecco che questa mattina, anziché mandare altre frecciate, Fedez ha preferito aggiornare il pubblico che lo segue sul suo stato di salute.

In piedi, attaccato alla flebo, prima di essere dimesso, il rapper ha spiegato di voler condividere questo aggiornamento per fare dei chiarimenti, in quanto si è ritrovato a leggere sul web “articoli totalmente basati su niente” che parlano di abuso di alcol e droghe come causa dell’emorragia. Ebbene Fedez ha chiarito che non si tratta di questo. A questo punto, ha spiegato nel dettaglio cosa gli è accaduto e perché è stato ricoverato in ospedale:

“Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che, laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore, mi hanno ricucito gli organi, e nel punto dove è stato ricucito sono fragile rispetto a ulcere e emorragie”

Fedez ha spiegato che questa emorragia è stata meno invasiva rispetto alla precedente, riscontrando un “sanguinamento minore”. Questo per il rapper non è un periodo facile “sotto tanti punti di vista”, come lui stesso ha spiegato questa mattina. Poco prima di essere dimesso, ha raccontato che probabilmente dovrà spostare i suoi impegni lavorativi già in programma per questa estate.

A decidere su questo punto saranno i medici, i quali dovranno valutare se potrà fare live e dj set. Ovviamente, il rapper spera che la risposta sia positiva, in quanto non vede l’ora di suonare di fronte ai suoi fan. Solo qualche giorno fa era entusiasta mentre in studio preparava gli show. “Speriamo almeno questo, dai”, ha concluso Fedez. Subito dopo, ha condiviso una foto che lo ritrae di fronte allo specchio dell’ascensore, attraverso il quale ha ironizzato sul suo outfit da dimissioni.