Fedez, il messaggio del cognato: come va con la famiglia Ferragni

Ieri, 29 marzo, è stata una giornata molto importante per Fedez. Il motivo? La sua amata nonna, Luciana, ha compiuto 93 anni. Un traguardo importante per una delle persone più importanti nella vita del cantante. Nel corso degli anni, Fedez non ha mai nascosto il grande amore che nutre per la nonna, apparsa più volte sui suoi social ma anche nel suo podcast Muschio Selvaggio. Per l’occasione, il rapper ha voluto dedicarle un post di auguri di compleanno in cui si vedono nonna e nipote con gli occhiali da sole e una posa “rock”.

“La nonna compie 18 anni. Auguri nonna. Finalmente puoi prendere la patente. Ti amo”, ha poi aggiunto nella didascalia. Il post è stato immediatamente invaso da mi piace e commenti di auguri per nonna Luciana, che è molto amata dai seguaci di Fedez. Ovviamente, non potevano mancare gli haters che, anche in un giorno così speciale, non hanno perso occasione per tirare in ballo Chiara Ferragni e la difficile situazione familiare della coppia. Ma, tra i tanti messaggi, ce ne è stato uno in particolare che non è passato inosservato. Si tratta del messaggio di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni e cognato (o ex) di Fedez.

“Auguuri”, ha commentato Riccardo alla foto, aggiungendo un cuoricino. Il rapper ha poi replicato mettendo un mi piace al commento. Il messaggio di Nicoletti ha stupito in molti, dati i recenti disguidi avvenuti tra le sorelle Ferragni e Fedez. Difatti, alcuni giorni fa, il conduttore di LOL – Chi ride è fuori ha smesso di seguire le sorelle Ferragni, Francesca e Valentina, che hanno ricambiato poco dopo. Successivamente, ha tolto il follow anche alla suocera, Marina Di Guardo. Un distacco netto tra le due famiglie, tanto da decidere di rendere il tutto pubblico con queste mosse social.

Tuttavia, c’è qualcuno in famiglia che pare essere ancora vicino a Fedez, ovvero il cognato Riccardo. Tra l’altro, il marito di Francesca Ferragni nell’ultimo periodo si prende spesso cura del cane dei Ferragnez, Paloma, come si può vedere sui suoi social. Anche per questo, probabilmente, i due sono rimasti in buoni rapporti, a differenza del resto della famiglia. Ad ogni modo, non resta che attendere per capire come si evolverà la situazione tra le due famiglie e, soprattutto, tra Chiara Ferragni e Fedez.