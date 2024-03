Fedez, i post benefici sono un pugno nello stomaco per l’ex moglie

Se vostra moglie o da poco ex dovesse ritrovarsi al centro di uno scandalo riguardante dei casi di beneficienza opaca, fareste mai dei post in cui vi immortalereste a un progetto benefico? Il riferimento è naturalmente a Chiara Ferragni e Fedez, con quest’ultimo che, nelle scorse ore, ha deciso di postare una serie di Stories Instagram rimarcando una lodevole iniziativa della onlus Cu(o)ri in corsia, da tempo impegnata a portare musica, arte e gioco nei reparti pediatrici.

All’evento, svoltosi a Milano, hanno presenziato Valentina e Marco Lavazza, oltre a diversi personaggi famosi, tra cui appunto il rapper milanese e l’allenatore Antonio Conte (Fedez infatti ha anche pubblicato un selfie con quest’ultimo). Nulla da dire, se non fosse appunto che la Ferragni, come è arcinoto, è al centro di una bufera proprio collegata a diversi eventi benefici. Per questo le mosse social del cantante appaiono come un pugno nello stomaco se si pensa alla situazione dell’influencer cremonese che, al momento, si trova a New York, per non meglio precisati impegni professionali.

Nel frattempo la crisi matrimoniale dei Ferragnez sembra aver preso una piega irreversibile. Nelle scorse ore il rapper ha tolto la foto di famiglia dal suo profilo Instagram mettendone una in cui appare ‘single’. Ma c’è dell’altro. Sul social lui e le sorelle di Chiara si sono ‘defollowati’.

La situazione sentimentale della coppia è in piena emergenza e tutto fa pensare che lo strappo coniugale difficilmente potrà essere ricucito. Non a caso si mormora che sia Fedez sia Chiara abbiano già arruolato degli avvocati specializzati nei divorzi. Se davvero si arriverà alla separazione, quasi certamente avrà inizio un braccio di ferro legale per la spartizione del patrimonio ‘Ferragnez’.

Il cantante intanto continua a vivere lontano dalla famiglia. Dall’appartamento extra lusso a City Life, quello in cui si è trasferito con la Ferragni e i figli nei mesi scorsi, manca da settimane. Di fatto lui e la (ex) moglie stanno già vivendo da separati. La favola si sta trasformando in un incubo senza alcun esito a lieto fine.