Fedez ha lasciato l’Italia: dov’è, perché, il lusso e dove sono i figli

Low profile, ma non troppo. Fedez, dopo lo scoppio del caso ultras (pure il suo bodyguard Christian Rosiello è stato arrestato un mese fa) è sparito dai social. Un fatto più unico che raro. Lui non risulta indagato per la vicenda dei tifosi, anche se il suo nome è apparso in alcune intercettazioni. Sulla questione si è chiuso a riccio. Solo Valerio Staffelli è riuscito a intercettarlo e a porgli una domanda sul tema. Risposta? Una bella minaccia di denuncia. Il rapper ha deciso di volatilizzarsi virtualmente fino a 5 giorni fa, quando ha postato su Instagram alcune storie poco curiose. Molto più interessanti quelle che ha pubblicato nella notte tra il 27 e il 28 ottobre. Il cantante s è immortalato su un jet privato, rendendo noto che stava lasciando l’Italia e che si stava dirigendo a New York,. Nella ‘Grande Mela’ è sbarcato poche ore fa.

Non è chiaro il motivo del viaggio americano. Alcune testate hanno assicurato che Fedez sia volato negli States per questioni professionali, ma non si esclude nemmeno l’ipotesi che sia a New York in vacanza, per staccare da tutto e tutti.

Fedez a New York con gli occhiali da migliaia di euro: la passione per il lusso non tramonta mai

Si diceva prima low profile, ma non troppo. Infatti, in una storia, l’ex marito di Chiara Ferragni si è ripreso con degli occhiali da sole ultra costosi. Insomma, la passione per il lusso è viva e vegeta in lui.

In particolare trattasi del modello Oakley “Over the top”. Tali occhiali non sono più in commercio, ma sono assai ricercati dagli appassionati del settore. Sono un modello famosissimo dallo stile futurista (sono, tra l’altro, apparsi in diverse pellicole quali Blade Runner 2, Spiderman del 2002 e anche in Spy Kids 3). Online c’è chi li mette in vendita: il prezzo oscilla dai 1.300 euro fino ai 2 o 3 mila euro.

In viaggio con Fedez ci sono altre persone (probabilmente amici e/o gente del suo staff). Non ci sono invece i suoi figli Leone e Vittoria, che in questi giorni sono con mamma Chiara Ferragni, come testimoniato dalla diretta interessata attraverso delle storie Instagram.