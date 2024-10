Fedez innamorato, ma di chi? La verità sullo scoop di Corona

Che Fabrizio Corona e Fedez fossero in accordi era abbastanza chiaro. Infatti già da tempo li abbiamo visti collaborare insieme con lo scopo di pubblicizzare il lavoro del rapper. Chiaramente questa collaborazione porta enormi vantaggi ad entrambi. Quindi l’ex re dei paparazzi ha deciso di prendere la parola e dire la sua su Federico Lucia. Nel podcast Gurulandia dove Corona pensa di fornirci delle “notizie bomba” ha parlato come sappiamo di Fedez e Chiara Ferragni. Ma le parole dell’ex paparazzo hanno lasciato l’amaro in bocca. E non perché avremmo voluto sguazzare nel gossip più spudorato ma perché il discorso di Corona altro non era che una lunga difesa a Fedez.

L’ex re dei paparazzi ha anticipato il suo intervento nel podcast dichiarando che ci sarebbe stato uno scoop riguardante Fedez. Ma ormai anche la credibilità di Corona si è persa per strada. Per giustificare tutta questa lunga prosa a favore del rapper, Corona cosa fa? Butta lì la notizia di un amore quinquennale di Federico per un’altra donna. Senza specificare null’altro se non che questa misteriosa donna pare abbia un fidanzato. Il tutto accade mentre, teoricamente, Fedez ha avuto un matrimonio e dei figli con Chiara Ferragni. Difficile credere che questa notizia possa avere qualche reale fondamento. Più facile ipotizzare che Corona dovesse trovare il modo di giustificare tutti i comportamenti avuti da Fedez negli ultimi periodi.

Fabrizio Corona ora difende Fedez e Chiara… Quanto durerà?

Ma c’è di più! Infatti oltre a difendere le gesta ambigue di Federico, l’ex re dei paparazzi difende anche Chiara. Parla di lei trattandola con delicatezza. Un atteggiamento che difficilmente rispecchia la reale propensione di Corona. Una propensione tendente all’offesa e al denigrare le persone. Insomma non è che ci aspettassimo chissà quale versione dei fatti ma neanche che a palare fosse, indirettamente, Fedez. Il quale, in buona sostanza, vuole farci credere che non sapesse nulla del passato delle sue guardie del corpo. Che l’aggressione a Iovino sia stato un blando errore. Così come anche il dichiarare che lui non fosse presente alla rissa.

Il quadro dipinto da Corona è di un “ingenuotto” che non voleva commettere tali errori. Un illuso che si è persino innamorato di un’altra donna da cinque anni. E nel mentre, invece di struggersi per lei, ha ben pensato di consolarsi avvicinandosi in maniera intima ad altre giovani donzelle. Il tutto mentre Chiara Ferragni è a casa incinta della loro seconda figlia. Ma arriviamo proprio al momento in cui Fabrizio Corona si sofferma sul rapporto con la Ferragni.

Corona ci tiene a specificare che il nome Silvio dato al cane è semplicemente una coincidenza. Così intanto risaniamo l’orgoglio perduto di Fedez. I tradimenti a Chiara sono invece dovuti alla perdita di senso della realtà. In poche parole la bella vita che aveva con Chiara lo disruggeva talmente tanto a livello psicologico che per rinsavire doveva commettere vari tradimenti. Ma tanto ci sarebbe ancora da dire sulle giustificazioni di Fedez. Noi lo preferivamo quando chiamava in causa la mamma e l’avvocato invece di un “costruito” Fabrizio Corona.