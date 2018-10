Fedez furioso con Striscia La Notizia: arriva la replica di Antonio Ricci

Fedez furioso contro Striscia la notizia

Dopo la polemica nata in seguito ad alcune battute, a sfondo scherzoso, fatte da Striscia la notizia nei confronti del figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ecco che interviene il rapper. “Sottolineavo quanto fosse spiacevole fare ironia di bassa lega sull’operazione alla quale si è dovuto sottoporre Leo. La stessa battuta è stata ripresa pedissequamente da Striscia La Notizia per fare una battuta che non fa ridere e metterci le risate registrate sopra. Bravi, complimenti”, Fedez aggiunge anche: “Mi lascia basito che la cosa venga fatta da una persona come Antonio Ricci che reputo tutt’altro che stupido, e a maggior ragione la interpreto come una cosa pretestuosa e cattiva, tutto qua”.

La risposta di Antonio Ricci e di tutta Striscia

La risposta di Antonio Ricci e di tutta la redazione di Striscia la notizia arriva su Instagram e sui vari social: “Carissimo Federico Lucia, detto Fedez, siamo sempre stati dalla parte dei bambini. Non abbiamo mai fatto ironia sui più piccoli (certo, esclusi Brunetta e Berlusconi). Vogliamo bene a Leone. Avremmo avuto da ridire se l’avessi chiamato Tapiro. Detto questo ci spiace che tu te la sia presa. Anzi no, è un diabolico “GOMBLOTTO” per farti attapirare”. Subito dopo ecco che viene pubblicato un altro messaggio dal programma di Canale 5: ““Così sarà un’occasione in più per darti una mano ad arredare casa e colmare con un Tapiro il vuoto della tua libreria. Firmato Ezio Greggio e Striscia, gli artigiani della qualità”.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si scuseranno pubblicamente con il rapper Fedez?

Seppur ormai arrivate le scuse via social da parte dell’intera famiglia di Striscia, chissà se Fedez e Chiara Ferragni pretenderanno anche quelle personali dei conduttori. Non ci resta che attendere una nuova puntata di Striscia per scoprire se Enzo Iacchetti e Ezio Greggio torneranno a parlare di questo spiacevole malinteso.