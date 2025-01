Fedez, flebo prima della festa di Capodanno: cos’è e a cosa serve

Quello appena passato è stato il primo Capodanno da separato per Fedez e il rapper ha deciso di trascorrerlo con gli amici a Saint Barth. Ieri sera, martedì 31 dicembre, poco prima di iniziare i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, Fedez ha condiviso con tutti i suoi followers di Instagram, la strana pratica medica alla quale lui e i suoi amici si sono sottoposti. Ecco di cosa si tratta e quali sono i benefici.

Fedez, flebo di vitamine prima della discoteca

Come anticipato, sono stati giorni all’insegna del relax totale per il rapper di Rozzano che, in attesa di poter riabbracciare i suoi figli, che hanno trascorso le festività con la mamma, ha scelto di passare del tempo nell’isola caraibica e in compagnia di qualche amico. Ieri sera, Fedez ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno in una discoteca di Saint Barth ma, prima di scatenarsi, ha deciso di fare un piccolo “pit-stop” per assicurarsi di arrivare pieno di energie alla mezzanotte.

Il rapper infatti, si è ripreso in una story Instagram mentre si stava sottoponendo a una flebo di vitamine. Un vero e proprio boost di energia prima dei bagordi, al quale si sono sottoposti anche tutti i suoi amici. Dopo le iniezioni, la comitiva si è trasferita, come anticipato, in una lussuosa discoteca dell’isola per proseguire con i festeggiamenti fino alla mattina.

Che cosa sono le flebo di vitamine e a cosa servono