Fedez fidanzato, Vittoria sbotta: “Falso, non lo conosco”

Vittoria Andena non è la nuova fidanzata di Fedez. Ma, si proceda con ordine. Ieri, 16 ottobre, Gabriele Parpiglia ha rivelato sul suo profilo Instagram che il rapper avrebbe ritrovato l’amore. A differenza delle relazioni occasionali degli ultimi mesi, questa volta sembrerebbe trattarsi di una frequentazione seria, che avrebbe davvero riacceso il cuore del cantante. Poco dopo, Parpiglia ha fornito ulteriori dettagli sull’identità di questa misteriosa donna: stando a quanto riportato dal giornalista, il suo nome sarebbe Vittoria, nata nel 1997, una ragazza mora, completamente diversa dall’ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Inoltre, Vittoria sarebbe una milanese ‘doc’, con un cognome ben noto negli ambienti dell’alta società del capoluogo lombardo.

Alla luce di queste informazioni, gli utenti social si sono messi subito all’opera per scoprire chi fosse la famigerata ragazza. Diversi fan hanno passato al setaccio i follower di Fedez, trovando una giovane che sembrava combaciare con la descrizione fornita da Gabriele Parpiglia. Il primo nome emerso è stato quello di Vittoria Andena, una mora seguita, per l’appunto, dal rapper. Vittoria conta 11mila followers su Instagram e, nella biografia, fa sapere che vive a Milano ed è laureata all’Istituto Marangoni e allo Ied, specializzandosi in fashion marketing e merchandising.

Nonostante si trattasse solamente di un’ipotesi, molte pagine di gossip hanno subito citato Vittoria Andena, dando per scontato che fosse proprio lei la nuova fidanzata di Fedez. Questo ha scatenato una valanga di commenti e messaggi sui suoi profili social, costringendo la ragazza ad intervenire personalmente. Poco fa, Vittoria ha smentito ogni voce, rivelando di non conoscere nemmeno Fedez. Visibilmente turbata dalla situazione, ha chiesto di rispettare la sua privacy e ha accennato alla possibilità di intraprendere azioni legali per tutelarsi. Ecco il comunicato pubblicato in una storia Instagram:

Sono uscite delle notizie che mi accostano ad un noto personaggio pubblico. Preciso che io non conosco questa persona e, quindi, invito immediatamente a rimuovere e a smentire tali notizie dalle testate giornalistiche. Queste false informazioni ledono gravemente la mia privacy e la reputazione mia e della mia famiglia. In mancanza, provvederò ad agire nelle competenti sedi giudiziarie. Inoltre aggiungo che io non sono fidanzata con nessuno.

Nel frattempo, Fedez continua a mantenere il silenzio. In seguito al dissing con Tony Effe e l’arresto degli ultrà milanisti con cui era stato visto di recente, il rapper ha deciso di sparire dai radar, evitando qualsiasi apparizione sui social. Anche di fronte alle nuove speculazioni che lo vedono protagonista, Fedez ha preferito non rilasciare commenti, rimanendo lontano dai riflettori.