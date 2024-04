Fedez-Ferragni: mamma Tatiana vuole un ritorno, cosa farà

Ieri, 9 aprile, è andata in onda su Rai 2 l’attesissima intervista di Fedez a Belve. Francesca Fagnani non ha deluso le aspettative e ha chiesto veramente di tutto al rapper: dal caso Balocco alla separazione con Chiara Ferragni, dai presunti tradimenti fino all’amicizia con Luis Sal. Non è mancata anche una menzione alla madre Tatiana, sua manager, dalla quale si sente totalmente indipendente nelle scelte della sua società. Nonostante le frequenti, Fedez è molto legato alla madre. A tal proposito, Deianira Marzano ha svelato un retroscena inaspettato sul ruolo di Tatiana nella crisi matrimoniale del figlio e Chiara. A quanto pare, la donna, oltre ad provare grande affetto per l’influencer, spera fortemente in un ritorno tra i due. Per questo, starebbe cercando di fare il possibile per “salvare” la famiglia.

Fedez mette un punto con Chiara Ferragni: ma sua mamma ha altri piani

Nell’intervista rilasciata a Belve, Fedez sembra aver messo un punto finale alla storia con Chiara Ferragni. Pur continuando a chiamarla “mia moglie”, il rapper ha chiarito che lo fa solo per motivi legali, dato che, ufficialmente, i due sono ancora sposati. Inoltre, ha fatto riferimento più volte ad una vera e propria rottura e non ad una crisi temporanea. D’altro canto, però, il conduttore di LOL – Chi ride è fuori si è commosso parlando di Chiara, definendola la donna più importante della sua vita e auspicando che i rapporti possano rasserenarsi per il bene dei figli.

In tanti hanno percepito ancora amore da parte di Fedez, tra cui anche l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima crede, infatti, che tra qualche mese i due possano darsi una seconda possibilità. La sua speranza deriva anche da alcune voci che le sarebbero arrivate da conoscenti della famiglia Ferragnez riguardo la madre del rapper. Tatiana starebbe cercando con ogni mezzo di riunire la famiglia. La donna nutrirebbe il forte desiderio che suo figlio e Chiara Ferragni possano risolvere i loro problemi, così da tornare presto insieme.

Ad ogni modo, è necessario specificale che si tratta di un’indiscrezione da prendere con le pinze. Per ora, una riconciliazione tra i Ferragnez sembra essere ancora molto lontana.