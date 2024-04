Belve, Fedez a ruota libera: il dietrofront su Chiara non convince

Finalmente è arrivata l’attesissima intervista di Fedez a Belve. Un’intervista che non ha deluso le aspettative e dove sono state affrontate tutte le questioni più spinose riguardanti la vita del rapper: il caso Balocco, la separazione con Chiara Ferragni, i figli e anche l’amicizia con Luis Sal. Si parte con un excursus iniziale sulla sua infanzia e adolescenza, nel quale Fedez parla del suo passato con le droghe, che l’hanno portato a tentare il suicidio a 18 anni.

Dopodiché, ha avuto inizio il capitolo Ferragni. “Cosa mi ha fatto innamorare di Chiara? Il sesso. Quando trovi una connessione così è una cosa che raramente ho sperimentato”, ha iniziato Fedez. Nel rispondere, invece, alla domanda sulla fine dell’amore con la moglie, il rapper ha fatto più fatica.

“Posso chiederle quando è finito l’amore?” ha chiesto la Fagnani. “No no può chiedermelo, non voglio parlarne“, ha risposto Fedez in un primo momento, per poi scoppiare in lacrime e dire: “Una cosa scatenante? Sono stati tre anni difficili, c’è stata la mia malattia, e purtroppo non abbiamo retto”. Negata qualsiasi voce di tradimento, con tanto di difesa alle presunte ragazze che gli sono state accostate in questo periodo.

Da lì, è stato inevitabile parlare del caso Balocco. Come già visto nelle anticipazioni, il cantante ha ammesso che la truffa per falsa beneficenza ha influito sulla crisi con Chiara. All’accusa di non esserle stato vicino, come ha fatto lei durante la sua malattia, ha replicato: “Se è una gara a chi è più generoso lei è stata più generosa di me, io ho avuto un cancro mentre lei indagata per truffa, perché mettere sullo stesso piano due cose incomparabili. Se avessi potuto scegliere avrei voluto non riceverla”.

Il caso Balocco ha danneggiato il loro matrimonio per un motivo preciso. A quanto pare, Fedez non ne sapeva nulla:

L’ho scoperto quando è uscita la notizia, io ho una fondazione che è stata controllata dalla testa ai piedi, ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, quello che è emerso è che quando faccio beneficenza perdo soldi, con LoveMi ho perso 1 milione e 200mila euro. Ho sempre voluto difenderla. Prendersi la m**da per un errore che non ho fatto io ci sta, la cosa che mi ha fatto star male, e che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che non potevo difenderla come volevo ma dovevamo aspettare che lo facessero altri. Io e mia moglie siamo diversi, questa cosa l’avrei gestita diversamente. Io mi sarei difeso subito.

Il cantante non si è risparmiato e, senza tanti giri di parole, ha dato gran parte della colpa al manager della Ferragni, Fabio Maria Damato. Secondo Fedez, la moglie non avrebbe dovuto proteggere il suo “braccio destro”:

Chiara ha sbagliato… non lo voglio dire così in termini legali …sicuramente si poteva gestire meglio, sono sicuro che non ci sia cattiva fede e a me spiace perchè che lei ha decis di prendersi tutte le responsabilità quando doveva e poteva spiegare che non era tutta colpa sua… ma di uno solo.

Questione figli. Sulla decisione di non pubblicare più il volto di Leone e Vittoria, il rapper ha spiegato:

Non ci sono diffide, ho chiesto io a Chiara in questo momento di evitare di pubblicare i bambini. Da due mesi non pubblico quasi mai i miei figli, non sono parte preponderante della narrazione del mio Instagram. In passato tanto, ora sono cambiate delle cose, prima c’era un clima sereno e raccontavamo un viaggio bello che ora non c’è più. Sto tutelando i miei figli anche da me stesso, poi in un momento in cui c’è un’attenzione così morbosa non posso permettermi che se pubblico qualcosa possa essere mal interpretato perché di mezzo ci sono i miei figli.

Cambiando argomento, Francesca Fagnani non poteva evitare la domanda su Luis Sal, suo ex amico nonché co-creatore del podcast Muschio Selvaggio. “Le manca Luis?” ha chiesto la giornalista. “No. sono successe cose spiacevoli al di là della vicenda, anche Chiara c’è rimasta male. Per la persona che ho conosciuto oggi no, per l’amico che avevo sì, ho vissuto un lutto, gli ho voluto tanto bene e non so se dall’altra parte sia stato lo stesso”, ha detto, aggiungendo però di avere altri amici veri nella sua vita.

L’intervista è infine finita tra le lacrime. Quando la Fagnani ha chiesto a Fedez se ci fosse qualcosa che voleva dire e non aveva avuto l’occasione di esprimere, lui ha risposto piangendo: