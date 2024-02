Fedez-Ferragni: “Lui dormiva nella stanza ospiti, crac il 14 febbraio”

Continua ad essere chiacchieratissima la vicenda matrimoniale di Fedez e Chiara Ferragni. Qualcosa nella coppia si è rotto ed è scattata la separazione. Da capire se si vada verso un addio definitivo oppure se ci sia lo spazio per ricucire e ripartire da zero. Nei giorni scorsi il rapper milanese ha lasciato il tetto coniugale (non chiaro se di sua iniziativa o perché la moglie lo abbia cacciato, su tale punto ci sono versioni contrastanti). Nelle scorse ore Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, a Mattino Cinque ha sostenuto che prima dello strappo, la situazione dei Ferragnez barcollava da parecchio tempo, tanto che l’artista negli ultimi mesi non avrebbe più dormito nel letto matrimoniale con la consorte, bensì nella camera degli ospiti.

“Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo”, ha sussurrato Signoretti nel talk dell’ammiraglia Mediaset, dando anche impulso alla voce che il rapper meneghino starebbe cercando una nuova sistemazione e che sarebbe disposto a pagare un affitto fino a 17 mila euro al mese.

Cosa è successo a San Valentino tra Chiara Ferragni e Fedez?

Il direttore di Nuovo ha anche dato una sua spiegazione a un giallo irrisolto. Pochi giorni prima che si parlasse su tutti gli organi di stampa di separazione, Fedez aveva pubblicato una fotografia mentre si trovava a cena con la moglie. Non per un evento qualunque ma in occasione di San Valentino. Lo scatto infatti risale al 14 febbraio.

Ebbene, nelle immagini pubblicate solo dal cantante (ma non da Chiara), si vedeva una tavola imbandita con tanto di petali di rosa romantici. Domanda che molti si sono posti dopo la notizia della separazione: come è possibile che una settimana prima della separazione la coppia festeggiava la festa degli innamorati? Così Signoretti sulla questione: “Perché questa cena? Forse era già programmata, non lo so. Forse c’era un accordo con il ristorante, si dice anche che ci sia stata un’accesa lite subito dopo la cena. Se ne dicono davvero di tutti i colori”.

Fedez e i progetti americani

Il giornalista ha inoltre riferito che una sua fonte gli ha assicurato che Fedez, dopo essere rientrato in Italia da Miami (si è recato in Florida poche settimane fa senza la moglie per non meglio precisati impegni professionali), starebbe pensando di trascorrere più tempo negli Usa da qui in avanti: “Avrebbe confidato che intende andare a vivere, o comunque spostarsi più spesso negli Stati Uniti. Lì è molto amico di un manager importantissimo di un’azienda automobilistica e sposato con una cantante che gli avrebbe offerto appoggio per ricominciare o approfondire la carriera musicale in Florida”.