Fedez-Ferragni, dov’è il cane Paloma: stoccata (giusta) del cognato

Dopo la triste scomparsa della sua storica cagnolina Matilda, lo scorso settembre Chiara Ferragni ha ricevuto in regalo dalla madre, Marina Di Guardo, una nuova amica a quattro zampe, Paloma. Il Golden Retriever è subito entrato a far parte della famiglia Ferragnez, apparendo continuamente nei profili social di Chiara e Fedez. Anche dopo lo scoppio del caso Balocco e l’inizio della crisi matrimoniale, Paloma ha continuato ad essere una presenza costante nella vita (privata e virtuale) dei due. Addirittura, la cagnolina era anche apparsa a Pomeriggio 5, quando il rapper aveva chiesto al giornalista di lasciarlo occuparsi dei “bisogni” dell’animale in pace.

Tuttavia, da quando Fedez ha lasciato ufficialmente la nuova casa di famiglia, i contenuti su Paloma sono improvvisamente scomparsi. Da ormai settimane, il cantante e l’imprenditrice digitale non hanno più mostrato il cane in nessuna occasione. Tra vacanze a Dubai e Miami, poi, è risultato evidente ai followers che la cucciola non fosse sicuramente con loro. Per questo, in tanti hanno iniziato a porsi la stessa domanda: dov’è esattamente Paloma? A rispondere a questo dubbio, ci ha pensato il cognato di Chiara Ferragni, ovvero Riccardo Nicoletti, il marito della sorella Francesca Ferragni.

Riky Nicoletti ha un profilo TikTok, dove è solito condividere molti video del suo cane, Gabriella. Il musicista è molto legato alla sua cagnolina, che considera come una vera e propria figlia. Ebbene, ultimamente, nei suoi post con Gabriella, ha iniziato ad apparire anche un’altra ‘amica’, ovvero Paloma. Da molti giorni, Riccardo pubblica TikTok con entrambi gli animali, chiamandoli rispettivamente “amore grigio” e “amore biondo”. Dunque, pare che ormai il marito di Francesca Ferragni abbia preso Paloma sotto la sua ala durante il difficile momento che sta attraversando la famiglia Ferragnez.

Inoltre, in uno degli ultimi video, Nicoletti sembra aver mandato una stoccata (giusta) a Fedez e Chiara Ferragni. Nel post, si vedono diversi momenti di lui con i due cani in ascensore e al parco, con sottofondo una voce che dice queste parole: “Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati, un bastone marcio è sufficiente. A un cane non importa se tu sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo”.

Secondo molti utenti, Riky avrebbe voluto lanciare una frecciatina ai cognati, che avrebbero trascurato il cane nell’ultimo periodo. D’altro canto, però, il musicista ha voluto fare chiarezza nei commenti, spiegando che Paloma non sta vivendo con lui e la sua famiglia. “Cerca di stare dietro a Paloma. Non ci sono altre figure di riferimento utili”, ha scritto un fan. “Una volta a settimana viene con me e Gabri”, ha specificato il marito di Francesca Ferragni.