Fedez sbotta sulle fake news e chiarisce su J Ax: le parole del rapper

Fedez sbotta contro le fake news e chiarisce le voci su J Ax: lo sfogo del rapper

Pochi giorni fa Fedez è stato ospite a Vanity Fair Stories (il primo festival di Vanity Fair, celebratosi il 24 e 25 novembre, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano), concedendo una lunga intervista. Una bella chiacchierata dove ha ripercorso le tappe salienti della sua vita personale e artistica. Il rapper ha anche parlato di ‘questioni molto spiacevoli’ capitategli dopo il concerto di San Siro. E qui casca l’asino, perché in molti hanno scritto che tali cose ‘spiacevoli’ erano riconducibili a J Ax. Peccato che il marito di Chiara Ferragni non lo abbia nemmeno nominato in quel preciso frangente. Da qui, lo sfogo di qualche ora fa di Federico, che ha chiarito la vicenda ed è tornato a parlare di J Ax.

Il rapper: “Oggi c’è un articolo che accusa J Ax di aver fatto delle cose tremende. Cose che io non ho mai detto.”

Fedez, attraverso una serie di Instagram Storyies, chiarisce che cosa ha realmente detto durante la suddetta intervista, senza mancare di prendersela contro un certo tipo di giornalismo: “Oggi c’è un articolo che accusa J Ax di aver fatto delle cose tremende. Cose che io non ho mai detto. E quando chiamo per chiedere dove le abbiano sentite tali cose ci rispondono: ‘Le abbiamo interpretate'”. Il rapper, quindi, puntualizza: “Io ho detto che dopo il concerto di San Siro sono venuto a conoscenza di cose molto spiacevoli”. Punto. Chi ha voluto tirare in ballo J Ax, riflette sempre il cantante, lo ha fatto solo per guadagnare clic.

Fedez: “Finirà che J Ax mi ha sparato mentre mi facevo il bidet in bagno”

Il marito di Chiara Ferragni, inoltre, ricostruisce come a volte si propagano certi tipi di fake news, spiegando che la notizia ‘manipolata’ data da una testata viene poi ripresa da altri siti senza che ci sia un preciso controllo delle fonti. Così il caso si monta e si ingrossa, rimbalzando ovunque. “Finirà che J Ax mi ha sparato mentre mi facevo il bidet in bagno”, chiosa infine.