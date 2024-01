Fedez fa un appello social al Ministro della Salute. Ecco perché

Fedez fa un annuncio social a causa di una problematica riguardante un medicinale di cui ha bisogno anche lui, gli enzimi pancreatici. Il rapper ha deciso di esporre il problema sui suoi social e di coinvolgere il Ministero della Salute.

Da quando ha avuto il tumore al pancreas, anche il rapper ha bisogno di questi medicinali che lo aiutano nel mangiare, ma ha spiegato che sono diventati introvabili e questa problematica gli è stata evidenziata anche da tanti followers che si trovano nella sua stessa situazione. Fedez ha aggiunto che anche la sua scorta sta per finire e non averli risulterebbe essere un problema.

“Sto ricevendo tantissime mail sulla mia fondazione, su un problema che ho riscontrato anche io. Avendomi rimosso quasi tutto il pancreas, tutte le persone che hanno bisogno, come me, di prendere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo in questo momento, stanno avendo dei problemi. L’azienda che li produce sembra essere solo una e sembrerebbe che non si trovano più gli enzimi in farmacia da un mesetto. Io stesso avevo una piccola scorta e li sto finendo e non riesco a trovarli. È un problema che riguarda coloro che hanno problema con il pancreas, come si può risolvere?“

Quindi l’annuncio social per chiedere aiuto ai produttori. Successivamente, dopo altre segnalazioni, il rapper ha capito che è un problema nazionale, per questo ha deciso di coinvolgere il Ministero della Salute che si dovrebbe occupare di questa tematica e del far sì che tutti possano reperire le medicine di cui hanno bisogno.

L’influencer ha deciso di sfruttare la sua posizione mediatica per fare da eco ai tanti italiani che hanno bisogno di questo farmaco per poter mangiare e che hanno avuto problematiche simili alla sua. Magari l’intervento di un personaggio così influente potrebbe fare la differenza e smuovere qualcosa, avendone bisogno in primis lui.

Il tumore di Fedez

A marzo 2022 il rapper è stato colpito da un tumore molto pericoloso al pancreas. Improvvisamente, ha annunciato sui social la sua situazione di pericolo e del pronto intervento dei medici che gli hanno salvato la vita. Il male che lo ha colpito spesso porta alla morte ma per fortuna i medici hanno capito in tempo cosa avesse e hanno potuto agire velocemente per salvargli la vita.

Successivamente ci sono state tante polemiche, perché in molti si sono stupiti delle tempistiche, chiedendosi se un altro malato oncologico qualsiasi fosse stato operato con la stessa tempestività. Altri sono rimasti perplessi dalla guarigione molto veloce del rapper.

A ciò Fedez ha risposto sottolineando che non è vero che è tutto passato dall’oggi al domani e che ci sono tanti retroscena di cui i followers non sono a conoscenza. Ha anche spiegato che dato che il suo era un caso urgente è stato operato subito, “come succede a qualsiasi persona nelle sue stesse condizioni“.