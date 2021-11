Fedez, elezioni 2023. Il rapper rompe il silenzio: “Preparate i pop corn”

La notizia della registrazione di un dominio web chiamato “fedezelezioni2023.it.” da parte della società che fa capo a Fedez ha subito fatto scalpore. Questo indizio ha portato immediatamente a pensare che il cantante milanese voglia candidarsi per le elezioni del 2023. Finora il 32enne non ha né smentito né confermato queste insistenti voci, generando un certo hype. Il rapper ha abituato i suoi followers a frequentissime storie parlate in cui commenta senza peli sulla lingua le notizie, più o meno veritiere, riguardanti lui e la consorte. Il fatto che non avesse ancora dichiarato nulla a proposito della chiacchierata questione puzzava di bruciato. Oggi, finalmente, il marito di Chiara Ferragni ha deciso di affrontare il fatto sui social.

Dopo molte ore di silenzio sospetto Fedez ha pubblicato un video su Instagram che raccoglie, in modo caricaturale, le opinioni di molti personaggi pubblici che si sono espressi, alcuni in modo abbastanza critico, a proposito della sua probabile discesa in politica. Tra coloro che fanno il nome di “Fedez”, ripetuto incessantemente nel video, sono presenti Barbara Palombelli, Lilli Gruber, Bruno Vespa, Vittorio Sgarbi e Salmo.

Sotto al post molti followers del cantante si sono scatenati dimostrandogli il loro affetto. Tra i commenti è possibile intravedere frasi di supporto di alcuni membri della famiglia Ferragni. La stessa Chiara ha scritto: “E’ un’esperienza bella per tutti”, riprendendo le parole pronunciate da Mariastella Gelmini, una delle protagoniste del video.

Nelle storie Instagram pubblicate in mattinata, poco dopo la pubblicazione del post, Fedez si è mostrato in un’edicola insieme alla sua Chiara, intento a comprare tutti i giornali che lo vedono in prima pagina. In una storia seguente, poi, il cantante ha scritto la parola “Preparatevi”, insieme ad una emoji che raffigura dei popcorn.

Fedez in politica? Gli indizi

Come si potrebbe interpretare tutto ciò? Si tratta di una conferma della sua intenzione di buttarsi nella politica, di un esperimento sociale che sta “trollando” i media italiani o di una mossa di marketing in vista dell’uscita del suo prossimo album prevista per il 26 novembre 2021? Ancora non si può dire nulla con certezza. Federico Lucia, questo il vero nome del cantante, aggiornerà sicuramente i suoi fan nei prossimi giorni.

Da tempo Fedez strizza l’occhio al mondo della politica. Sia lui che la moglie hanno spesso messo il becco su questioni come il Ddl Zan e la gestione della pandemia da Covid-19. Nonostante ciò la coppia ha finora sempre negato di avere ambizioni del genere. Resta da vedere quali saranno le sorprese che il vulcanico rapper farà nei prossimi giorni.