Fedez e Zaniolo, rapporto professionale interrotto: l’indiscrezione

Dal calcio al gossip è un attimo. In questo caso, però, non è proprio azzeccato parlare di gossip, visto che c’è di mezzo una fidanzata lasciata incinta, un futuro padre e una serie di retroscena (ancora da confermare e ben definire) piuttosto delicati. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, della sua ex fidanzata in dolce attesa Sara Scaperrotta e di Madalina Ghenea, attrice e modella rumena che pare abbia già lasciato il calciatore. Questo almeno è ciò che sostiene Giornalettismo che spiega inoltre che ad aver abbandonato Zaniolo sarebbe stato anche Fedez, che qualche mese fa, con la sua società ‘Doom’, aveva iniziato a curare l’immagine extra-calcio dell’asso della Roma, con tanto di contratto stipulato.

Su Giornalettismo si legge che Zaniolo “si è fidanzato con Madalina Ghenea omettendo di diventare padre”. Quindi “si è ritrovato solo quando la Ghenea lo ha scoperto”. Dopo la burrasca mediatica che si è abbattuta sul caso, l’atleta, con un comunicato, ha fatto sapere di aver scelto di ritirarsi dai social. “Noi di Giornalettismo però abbiamo scoperto che il profilo social di Zaniolo non è affatto chiuso. Anzi, il calciatore lo usa in modo silente. Guardando storie e scegliendo chi seguire e chi no”. Sempre la testata giornalistica afferma poi che tra i i suoi ‘segui’ è sparito il nome di Fedez.

“Oggi le parti non sono più così vicine. Anzi c’è chi parla di causa legale pronta tra i due per rottura rapporto lavorativo con contratto di esclusiva in corso”, conclude l’indiscrezione di Giornalettismo. Dunque oltre agli strappi sentimentali prima con Sara (confermato) e poi con Madalina (ancora da confermare), pare che ce ne sia stato uno anche a livello professionale.

Il rapper milanese sembra che abbia preso accordi con il calciatore giallorosso prima del lockdown (l’ufficialità è invece arrivata dopo la quarantena ‘forzata’ di marzo e aprile). Una scelta dettata dal bisogno di Nicolò di curare più nel dettaglio la propria immagine pubblica fuori dal campo da gioco. A suggellare il rapporto lavorativo e amichevole tra il marito di Chiara Ferragni e l’atleta c’è stata anche una cena in un ristorante di Porto Cervo lo scorso agosto. Chiacchiere, risate e relax… Poi qualcosa che pare essere andato storto.

Zaniolo e Madalina, fidanzati o no?

Sembrava la nuova coppia glamour vip e invece… Dopo che si è venuto a sapere che la Scaperrotta è rimasta incinta è successo di tutto. Nicolò si è tolto dai social, la Ghenea si è affrettata a dire che con il calciatore non è mai stata fidanzata (dice di volergli bene e che c’è una bella amicizia), Giornalettismo afferma che la relazione è scoppiata. Resta una domanda: Nicolò e la modella rumena, ora, in che rapporti sono?