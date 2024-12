Fedez e Tony Effe hanno fatto pace: il bacio improvviso, ma è fake

Che tra i due rapper non corra buon sangue è ormai chiaro a tutta Italia. Quest’estate Fedez e Tony Effe ci hanno coinvolti in dissing pesanti e tutta una serie di frecciate “al femminile” anche piuttosto discutibili. In mezzo ci sono questioni di cuore, ex fidanzate, ex mogli, ego in continuo scontro e gare a chi è “più bravo” nel rap.

I due non si amano particolarmente, non si stanno simpatici e ce lo hanno urlato a grande voce. Molte persone hanno anche pensato fosse tutto un gioco di marketing per acchiappare più visualizzazioni (succede spesso quando si tratta di personaggi emergenti) e per fare parlare di sé, ma tra rapper, si sa, il dissing è più che normale.

Nelle ultime ore, però, Fedez e Tony Effe sono apparsi uniti in un bacio: tra loro è arrivata l’onda della pace? L’immagine ha fatto il giro del web, ma non è esattamente come sembra.

Bacio tra Fedez e Tony Effe: c’è di mezzo un murales

Quando due rapper si dichiarano antipatia reciproca è molto complesso che questa poi sfoci in pace. È successo, perché è successo, ma a giudicare dal calibro delle barre che entrambi si sono lanciati beh, la cosa è piuttosto improbabile. Eppure, qualcuno ha ben pensato di rappresentare un’utopia, ossia un bacio tra Fedez e Tony Effe.

“Da dissing a kissing è un niente” – scrive un utente sotto al post di tvboy, che (rap)presenta il suo nuovo iconico murales. I due rapper si baciano e si abbracciano: “Sopresi mentre si preparano per Sanremo”, scrive l’autore, raccogliendo una cascata infinita di commenti su Instagram. Il murales si trova in via Ventimiglia a Milano ed è l’ennesima conferma che l’artista è letteralmente, come ha scritto un fan, “un serbatoio di idee”.

C’è ovviamente anche chi non ne può più di sentire parlare – e a questo punto anche di vedere – i due rapper: “Si ma basta con sti due che palle”, si legge sotto al post.

Fedez e Tony Effe sullo stesso palco di Sanremo: Carlo Conti spegne le polemiche

Il murales di tvboy ha acceso una speranza: Fedez e Tony Effe spegneranno il fuoco dell’antipatia in vista di Sanremo 2025? Forse no, ma resta piacevole crederlo. C’è già un certo hype sulla loro partecipazione al Festival di Carlo Conti, che dalla diretta del Tg1 e dopo avere annunciato tutti i BIG in gara, ci ha tenuto a precisare: “Sono ragazzi intelligenti, canteranno e basta“.

I due rapper non si sono di certo più confrontati dopo tutto il polverone alzato quest’estate. Entrambi hanno lavorato e stanno lavorando alla loro carriera, tant’è che Fedez pubblicherà una sua autobiografia. Questo bacio resta iconico, a prescindere da tutto, ma da tvboy non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. Del resto è proprio lui ad avere rappresentato alcuni dei personaggi più influenti al mondo in vesti insolite e, appunto, utopiche.