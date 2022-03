Fedez è stato operato all’addome, “non c’entra la demielinizzazione”

Fedez sta affrontando il momento più delicato della sua vita. Nelle scorse ore il rapper è stato operato al San Raffaele di Milano. L’intervento chirurgico, come riferiscono Il Messaggero e Il Corriere della Sera, sarebbe stato effettuato all’addome. Sulla patologia che ha costretto il rapper al ricovero e alla conseguente operazione regna sempre assoluto riserbo. Come evidenzia la testata romana, però, a differenza di quanto ipotizzato da molti in questi giorni, nulla avrebbe a che fare con la demielinizzazione. Era il 2019 quando l’artista milanese parlò del problema di salute riscontrato. Lo fece in televisione, in una intervista rilasciata a La Confessione su Nove. All’epoca spiegò che tale problema avrebbe potuto provocargli in futuro la manifestazione della sclerosi multipla. Per questo, in tanti, nelle scorse ore e in maniera erronea, hanno associato la demielinizzazione e la sclerosi multipla al marito di Chiara Ferragni.

In particolare, il Messaggero ha spiegato che a dispetto di quanto riportato in questi giorni la patologia che sta combattendo Fedez “non avrebbe niente a che vedere con la demielinizzazione. Che in larga parte dei casi può portare alla sclerosi multipla. Tuttavia all’indomani dell’annuncio della malattia da parte del rapper, il 18 marzo, sul sito del San Raffaele di Milano è stato pubblicato un articolo. Articolo con il quale l’ospedale ha sottolineato il fatto di essere un centro di riferimento mondiale nello studio della malattia autoimmune”.

Fedez, operazione effettuata: ora si dovrà stabilire il percorso di cure

Dopo l’intervento chirurgico all’addome Fedez sarebbe stato sottoposto a nuovi esami per stabilire assieme all’equipe medica che lo sta seguendo e monitorando il percorso di cure da affrontare. Alla luce di tutto ciò, i prossimi giorni saranno cruciali per definire con esattezza il quadro clinico. Se si vuole vedere il cosiddetto bicchiere mezzo pieno della situazione, tra le certezze c’è che la malattia è stata scoperta con grande tempismo, come ha sottolineato lo stesso cantante nell’annunciare il grave problema di salute diagnosticatogli.

Chiara Ferragni sempre accanto al marito Fedez

Nella giornata di ieri, via social, Chiara Ferragni, dopo che su tutte le testate è trapelata la notizia dell’operazione al San Raffaele del marito, ha confermato che il consorte si trova in ospedale. Quindi ha sottolineato che “presto sarà a casa”.

Da quando ha avuto inizio l’incubo, l’influencer cremonese ha dato supporto costante al compagno. Fedez, poche ore prima dell’intervento chirurgico, ha ringraziato calorosamente la moglie, così come ha ringraziato tutti coloro che tra amici e fan gli hanno mostrato vicinanza e sostegno in questi giorni difficili e pieni di incognite.