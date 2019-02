Fedez e Obama, il rapper sbotta dopo le polemiche: la risposta a Fiorella Mannoia

Fedez e la foto con Obama, dopo le polemiche il rapper torna a parlare dell’episodio

Nelle scorse ore, Fedez ha raccontato di aver incontrato, anzi per meglio dire incrociato, l’ex presidente degli USA Barack Obama e di avergli chiesto un selfie, che però gli è stato negato. Il rapper ha raccontato l’accaduto col sorriso, scherzandoci su e facendosi anche una grossa risata. Ciò non è servito a fermare le polemiche, così dopo ore e ore di chiacchiere e pettegolezzi, Fedez non ci ha visto più e ha chiarito la sua posizione in merito. In particolare, ha avuto da ridire qualcosa anche sul commento di Fiorella Mannoia. La cantante, infatti, ha risposto su Twitter alla notizia scrivendo un “Ha fatto bene”, riferita chiaramente a Obama. Insomma, ha voluto dire che Obama avrebbe fatto bene a rifiutarsi di fare una foto con Fedez.

Fedez sbotta su Instagram: “Mi stupiscono le persone che perdono tempo a insultarmi”

Questo e altri commenti sul Web sulla mancata foto di Fedez e Obama, e ce ne sono stati davvero tanti non solo da parte di artisti ma anche di gente comune, hanno scatenato la reazione del rapper. Poco fa, sempre tramite delle storie su Instagram, Fedez ha chiarito il suo intento nel raccontate l’episodio con l’ex presidente degli Stati Uniti d’America: “Ieri ho semplicemente raccontato una storia di chiaro stampo ironico, che a chiunque fosse successa l’avrebbe raccontata. È stata ripresa da tutte le testate online e riportata come una notizia di rilievo. La cosa che mi stupisce di più sono le persone che perdono tempo a insultarmi su una storia raccontata in modo semplice e simpatica”.

Fiorella Mannoia si esprime su Fedez e Obama, il rapper risponde così

Successivamente si è riferito proprio alla Mannoia nel suo discorso. Queste le sue parole nel video:“E Fiorella Mannoia, un’artista a suo modo impegnata, ci ha tenuto a dire che Obama ha fatto bene a dirmi di no a fare la foto. Come se io mi fossi offeso, ma l’ho raccontata col sorriso. Fiorella, scegliti meglio le tue battaglie, perché questa è una causa persa. Sono le persone come te che leggono queste notizie e le commentano che danno vita a questi genocidi dell’informazione”. Reduce da un altro scontro sui social con un altro volto noto, oggi Fedez ha voluto rispondere a Fiorella Mannoia. Quest’ultima deciderà di controbattere oppure la diatriba finisce qui?