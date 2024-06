Fedez e Marcell Jacobs, faida senza fine: il caso spiegato bene

Doveva essere una collaborazione tra due volti noti italiani, si è trasformata in una faida con strascichi anche a livello giudiziario, sia sul piano civile sia sul piano penale. I protagonisti sono Marcell Jacobs, asso dell’atletica leggera e fresco di due medaglie d’oro agli Europei, e Fedez, in questi giorni al centro di più casi di cronaca (è chiacchieratissimo per la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e per la vicenda del pestaggio al personal trainer romano Cristiano Iovino). Tutto è cominciato nel 2021, poi la situazione è precipitata nel 2023 quando il cantante ha deciso di querelare l’atleta per via di una dichiarazione che quest’ultimo aaveva rilasciato in una intervista al quotidiano La Stampa. Ora Jacobs rischia di finire in un processo penale con l’accusa per diffamazione aggravata.

Tre anni fa il centometrista entrò in guerra con la Dream of Ordinary Madness Entertainment srl, società amministrata da Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez. Quando Jacobs vinse la leggendaria medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo aveva la sua immagine gestita gestita dalla Doom, azienda di cui è socio anche il rapper. Tra i servizi offerti dalla Doom, c’è lo sviluppo di progetti creativi, di consulenza e influencer marketing. In particolare la società è impegnata nell’attività di management e promozione di personaggi. Che cosa avvenne tra il campione e l’ex marito della Ferragni?

Jacobs accusò la Doom srl di non aver lavorato bene e di aver operato non in modo professionale. Si arrivò rapidamente alla rescissione del contratto. La società di Fedez diede avvio ad una azione legale a livello civile contro Marcell. Si giunge al 18 gennaio 2023, alla sopracitata intervista del campione a La Stampa. Così Jacobs: “Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente“.

Le esternazioni dello sportivo fecero inalberare l’amministratrice della Doom, cioè la madre di Fedez. Questa, il figlio e la Dream of Ordinary Madness Entertainment srl presentarono querela per diffamazione aggravata contro Jacobs, tramite gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci. Nelle scorse ore la Procura di Brescia, accusando con il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi formalmente di diffamazione Jacobs, che ha la residenza a Desenzano sul Garda, ha depositato l’avviso di termine delle indagini. Solitamente tale step prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, che significherebbe andare a processo.