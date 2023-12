Fedez e Mara Venier straziati a Domenica In: il motivo

Chi si aspettava un’intervista battagliera di Fedez a Domenica In è rimasto deluso. Il rapper ha avuto una chiacchierata intima e dolce con Mara Venier. A un certo punto i due sono scoppiati in lacrime abbracciandosi, non chiarendo il perché di un simile gesto struggente. Tantissimi telespettatori sui social si sono chiesti cosa fosse accaduto e quale fosse la causa di una simile scena tanto dirompente quanto straziante.

“Ti ringrazio perché tu mi hai aiutato ma non ho fatto in tempo”, ha scandito la Venier in un momento dell’intervista, piangendo ma senza spiegare a cosa si riferisse. “Lo so, mi dispiace”, la replica di Fedez, pure lui lacrimante. “Non è andata”, la chiosa della conduttrice, che è poi crollata e ha abbracciato il cantante a lungo, in una valle di lacrime.

L’ipotesi più papabile è che il rapper abbia aiutato il genero della padrona di Domenica In, Pier Francesco Forleo, morto nei mesi scorsi. L’uomo era un dirigente Rai, deceduto dopo essere stato aggredito da una malattia aggressiva e incurabile. A quanto pare, però, gli sforzi profusi anche dal marito di Chiara Ferragni non sono bastati per salvare la vita di Forleo. La Venier avrebbe però apprezzato tantissimo l’altruismo dell’artista. Opportuno ripetere che ciò è l’ipotesi più plausibile, ma non una certezza per quel che concerne l’abbraccio straziante tra la ‘Zia’ e Fedez.

Fedez: la depressione e il pensiero del suicidio

L’artista, nel corso della chiacchierata ha poi parlato dei gravi problemi avuti negli ultimi due anni, periodo in cui ha prima affrontato un tumore al pancreas e poi una emorragia interna provocata da due ulcere.

“Mi hanno scoperto le ulcere poche ore prima di partire da Los Angeles. Ho avuto dei sintomi quella notte, fortunatamete ho deciso di non prendere l’aereo. Se fossi partito sarebbe stato probabilmente fatale“, ha spiegato Fedez che ha poi detto di aver dovuto anche affrontare il demone della depressione:

“Durante Sanremo c’è stato il culmine della mia poca lucidità. Poche settimane dopo il Festival non riesco a parlare in modo fluido, mi vengono dei tic alla bocca, Smetto di prendere gli antidepressivi. Mi capita l’effetto rebound. Per due settimane faticavo a camminare, a distinguere sogni e realtà. Sono caduto in una depressione profonda. Se ne esce facendosi seguire da specialisti, ma in Italia costa e quindi è un privilegio. La salute della mente deve essere un diritto per tutti”.

Mara Venier si è detta d’accordissimo, sottolineando che fondamentale per il cantante è stata anche la vicinanza ricevuta dalla sua famiglia. Naturalmente Fedez ha confermato: “Se sono ancora qua è anche per il bene della mia famiglia, ho pensato a gesti estremi. Poi pensi ai figli, alla moglie, al dolore che puoi recare alle persone che ti stanno vicino e ti fermi”. Di fatto il rapper ha ammesso di aver pensato seriamente al suicidio.

Infine una dolce dichiarazione sulla moglie Chiara Ferragni: “Siamo l’antitesi, ma ci siamo trovati su quelle due o tre cose importanti, la scala di valori e anche sulla questione intima. Allora ho detto: “Con lei voglio fare una famiglia””.