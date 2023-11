fedez e luis sal, raggiunto l’accordo per Muschio Selvaggio: dettagli

By

Com’è finita tra Fedez e Luis Sal? Un’indiscrezione svela l’accordo raggiunto dopo la lite per il podcast Muschio Selvaggio.

La lite tra Fedez e Luis Sal, ex co-conduttore di Muschio Selvaggio, è scoppiata dopo il Festival di Sanremo e diventata di dominio pubblico in estate. I due si sono dati battaglia per settimane tra video accusatori e botta e risposta a distanza, calamitando l’attenzione del gossip. Poi, di colpo, nessuno ne ha più saputo nulla. Com’è finita, dunque, tra il rapper milanese e lo youtuber? A svelarlo è Chi Magazine.

Stando a quanto riportato sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, “pare si sia risolta con un accordo economico e patto di riservatezza tra le parti in causa“. Il presunto accordo avrebbe stabilito che Muschio Selvaggio diventi a tutti gli effetti di Fedez, che infatti continua a condurre il podcast al fianco di Mr. Marra. La ‘pace’ sul lavoro non implica certo che il cantante e il bolognese abbiano appianato le divergenze e ricucito l’amicizia. Sembra difficile che fra loro possa tornare il sereno. Tuttavia, nella vita, mai dire mai.

“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato“. Poche parole che, a giugno, sono rimbalzate sulla bocca di tutti, tra meme e parodie sul web. A pronunciarle è stato Luis Sal, nel famosissimo video che, lo scorso 7 giugno, il 26enne ha pubblicato sul canale YouTube di Muschio Selvaggio. Facciamo un passo indietro e riassumiamo brevemente i punti salienti della faida social più seguita dell’estate.

Cos’è successo tra Fedez e Luis Sal

Il capofamiglia dei Ferragnez, com’è noto, ha rotto con l’ex amico e collega Luis Sal da quando è calato il sipario sul Festival di Sanremo 2023. La versione del giovane è che, ad averli divisi, sarebbe stata la piega presa dal podcast, che avrebbe fatto sentire Luis Sal messo da parte. Quando lo youtuber ha comunicato l’intenzione di abbandonare il progetto, il rapper è esploso, costringendo Luis Sal a difendersi legalmente. L’ex conduttore e Federico Lucia, infatti, sono titolari al 50% della società legata al podcast, e questo implica un’infinità di burocrazia da sistemare.

La versione del bolognese è che Fedez, tramite i suoi collaboratori, gli avrebbe intimato di vendergli il suo 50%. “Vieni a fare una puntata in cui ti scusi per l’assenza con un testo concordato. Ti pago (con obbligo di riservatezza) e ti compro il tuo 50%”. Luis ha rifiutato di piegarsi a quello che ha definito un ‘giochino di Federico’. Il 34enne, a quel filmato virale, ha replicato con pacatezza, affermando che l’ex collega, pur continuando a guadagnare dalle visualizzazioni di Muschio Selvaggio, avrebbe smesso di pagare gli affitti e anche gli stipendi ai collaboratori del podcast.

Così facendo, avrebbe lasciato Fedez pieno di debiti. L’artista ha accusato il ragazzo di ‘far leva sulla pressione che sarebbe derivata dai commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat‘. A quanto pare, infine, Luis ha ceduto e firmato l’accordo che aveva rifiutato mesi fa.