Fedez e J-Ax tornano a suonare assieme: annuncio e dettagli della reunion

Fedez e J-Ax hanno letteralmente spiazzato il mondo del web e tutti i loro fan con la loro riconciliazione avvenuta dopo 4 anni di rancori, frecciatine e silenzi. I due artisti musicali hanno finalmente svelato, nel corso della conferenza stampa tenuta al Palazzo Reale di Milano, a cosa hanno lavorato in maniera congiunta, mettendo da parte i dissapori. Ecco i primi dettagli sul loro nuovo progetto insieme.

Fedez e J-Ax hanno fatto pace. I due cantanti ed ex soci non solo si sono rivisti e hanno ricucito il loro rapporto di amicizia. Federico Lucia e Alessandro Aleotti, questi i veri nomi dei due rapper, hanno addirittura concepito insieme un’idea che si concretizzerà presto. I due hanno organizzato una conferenza stampa per annunciare ufficialmente di che si tratta che si è tenuta oggi, 23 maggio 2022, alle ore 12:00 nella suggestiva cornice del Palazzo Reale di Milano.

Il canale Instagram di TV Sorrisi & Canzoni, testata presente all’evento, è stato tra i primi a dare le prime informazioni emerse dall’incontro con i giornalisti organizzato da Fedez e J-Ax. Il duo ha organizzato un grande concerto gratuito che si terrà in Piazza Duomo a Milano. Lo spettacolo, che si preannuncia essere un vero e proprio evento, si terrà il prossimo 28 giugno 2022 alle ore 18:00. Il concerto è stato chiamato “LOVE MI” e ha la parvenza di essere una vera e propria dedica alla città meneghina. Sul palco dell’evento saliranno molti artisti tra cui Ghali, Tananai, Dargen D’Amico e altri special guests non ancora svelati.

Ovviamente, sembra quasi scontato precisarlo, l’evento vedrà la reunion ufficiale di Fedez & J-Ax, che torneranno a condividere un palco dopo ben 4 anni. La serata musicale ha scopo benefico ed è a favore della fondazione TOG, Together To Go, con la quale Fedez collabora da tempo. La ONLUS si occupa di riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Solo ieri, 22 maggio 2022, J-Ax e Fedez hanno ufficialmente chiarito che tra loro è tornato il sereno pubblicando una foto su Instagram che li vede abbracciarsi. I due cantanti hanno anche parlato del nuovo progetto insieme, senza dare ulteriori dettagli. Ecco, oggi, finalmente svelato di che si tratta.

Nel corso della conferenza stampa, come mostrato da TV Sorrisi & Canzoni, Fedez ha ringraziato calorosamente il suo ex socio per aver supportato il progetto.

“Ringrazio Ale di essere qui perché non avrebbe assunto la connotazione che oggi ha questo evento se non avesse accettato di farlo. Quindi è stata fondamentale la sua adesione. Avere noi due che cantiamo in un evento così è sicuramente un più”.

Il settimanale ha anche catturato il momento in cui il rapper ex Articolo 31 è arrivato alla conferenza stampa. Prima di sedersi J-Ax ha abbracciato la madre e manager di Fedez, da molti additata come la causa del litigio dei due cantanti di 4 anni fa. Il momento non è passato inosservato dai presenti in sala, che hanno applaudito di fronte al quadretto.