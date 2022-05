Fedez e J-Ax hanno fatto pace: un nuovo progetto insieme!

È ufficialmente pace tra Fedez e J-Ax. Dopo i dolci gesti degli scorsi giorni – uno scambio di dediche e tag su Instagram – i due rapper hanno confermato il loro riavvicinamento annunciando un nuovo progetto insieme. Il marito di Chiara Ferragni ha condiviso sul suo account una serie di scatti in cui abbraccia e bacia l’amico e collega ritrovato. Stesse immagini apparse sul profilo dell’ex Articolo 31.

Nel lungo post Fedez e J-Ax hanno fatto sapere:

“Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena”

Fedez e J-Ax hanno rivelato di aver ripreso a sentirsi qualche mese fa, quando Federico Lucia ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Una telefonata bella e intima, dopo ben quattro anni di silenzio. La coppia d’oro della musica italiana ha poi svelato che presto presenteranno un nuovo progetto insieme. Non una canzone, non una nuova hit da ascoltare e ballare tutta l’estate, ma un regalo alla città di Milano, alla quale entrambi sono devoti.

Fedez e J-Ax hanno dunque unito le forze per impegnarsi nel sociale, per aiutare chi è più sfortunato. Non è chiaro se nel progetto sarà coinvolto pure Fabio Rovazzi, che in passato è stato legato sia a Federico sia ad Alessandro. Di recente però il giudice di X Factor è stato beccato al concerto di Tananai proprio in compagnia del giovane conduttore e youtuber.

Un litigio importante

Nonostante i gossip e le malelingue Fedez ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua lite con J-Ax. Nel 2019 ha però chiarito che perdere il collega è stato come perdere uno di famiglia. Tra i due si era instaurato un rapporto professionale e privato decisamente importante, durato fino al 2018.

I contrasti e il successivo allontanamento hanno ferito parecchio Federico Lucia, che ha poi deciso di concentrarsi sulla sua famiglia, sulla moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Oltre a J-Ax Fedez ha detto addio negli ultimi anni pure a Fabio Rovazzi, con il quale aveva stretto una bella amicizia.

Nel 2022 la svolta: per Fedez prima la pace con J-Ax e poi il riavvicinamento a Rovazzi. Del resto se trovarsi è stupendo, ritrovarsi è sublime…