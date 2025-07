Fedez e i baci romantici con Giulia Honegger: l’amore è confermato

E bacio fu! Fedez e Giulia Honegger ormai non si nascondono più e dopo le voci su una loro frequentazione arriva la conferma. I fotografi di Chi Magazine li hanno beccati in Sardegna dove stanno passando le vacanze e il romanticismo tra loro è alle stelle, tra baci in spiaggia e coccole sulla barca. Nella vita del rapper è tornato finalmente il sereno?

Questa volta potrebbe essere quella giusta: da quando si è separato dalla ex moglie Chiara Ferragni, Fedez è stato protagonista di innumerevoli gossip con varie influencer. In ordine di tempo, in giro si vociferava di una sua possibile storia con Clara, la cantante con cui questa estate duetta nel tormentone Scelte Stupide. Erano anche uscite delle foto in cui sembrava ci fosse un bacio, ma che loro avevano prontamente smentito. Poi è spuntata Giulia Honegger, giovane stilista milanese che ormai è sempre al fianco del rapper. Nelle foto che usciranno domani su Chi Magazine c’è la prova inconfutabile di questa nuova relazione, che, restando in tema, pare andare a gonfie vele.

Fedez e Giulia Honegger: amore in Sardegna

Come ogni anno Fedez affitta una villa in Sardegna per passare l’estate insieme alla sua sempre presente assistente Eleonora e gli amici. Lo scorso anno la villa fu teatro di infiniti gossip vista la presenza di numerose ragazze, ma quest’anno pare proprio che Fedez abbia trovato una stabilità. Con Giulia si è già fatto vedere prima a Milano, poi a Marina di Pietrasanta e ora ovviamente in Sardegna. Insieme, si legge nell’esclusiva di Chi, hanno preso un gommone per fare un giro sull’isola di Mortorio e là si sono scambiati baci e abbracci.

Dopo la tempesta di drama che lo ha coinvolto, tra la separazione dolorosa con Chiara e gli scoop di Fabrizio Corona che hanno portato alla luce tradimenti e una relazione segreta, per Federico Lucia è tornata la pace. Lui stesso ha fatto mea culpa, ammettendo di aver fatto ”casini” e di aver ferito le persone che lo amavano. Da questo periodo buio è ripartito con il successo straordinario avuto nell’ultimo Sanremo, lo stesso palco da cui, dice lui, erano iniziati tutti i suoi guai. Che sia davvero la volta buona che il rapper mette la testa a posto con una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo?

Chi è Giulia Honegger, la nuova fiamma di Federico Lucia

Forse non a caso Fedez ha scelto Giulia Honegger per ripartire. Le sue ultime frequentazioni, vere o imputate, erano state con ragazze molto conosciute nel mondo dello spettacolo e dei social. Da Angelica Montini, a Luna Shirin Rasi, la modella Garance Authié e Taylor Mega, per Federico Lucia forse ora era giunto il momento di scegliere una ragazza lontana dal mondo del jet-set. Di Giulia Honegger infatti si sa pochissimo: è milanese e ha frequentato il Collegio San Carlo per poi intraprendere la carriera di stilista aprendo un proprio brand di moda. I suoi profili social sono privati e rispetto alle altre influencer conta un numero ridotto di followers, ”soli” 14 Mila.