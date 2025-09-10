Fedez e Giovanni Tronchetti Provera, incontro impensabile: com’è andata

Fedez e Giovanni Tronchetti Provera, gli attriti, casomai ci siano stati, sono acqua passata. Il magazine Oggi ha documentato un incontro a quattro alquanto interessante a Milano. Perché oltre al cantante e all’imprenditore c’erano le rispettive ex mogli, vale a dire Chiara Ferragni e Nicole Moellhausen. Così è accaduto l’impensabile, ossia che i quattro si sono salutati placidamente. Nessuno sguardo di traverso, nessun gesto di stizza. Addirittura i due ex mariti si sono stretti la mano con il sorriso, scambiando quattro chiacchiere. Esatto, Tronchetti Provera e Fedez si sono fermati a conversare, in serenità.

L’incontro tra Fedez e Giovanni Tronchetti Provera davanti alla scuola dei figli

L’incontro è avvenuto davanti alla scuola dei figli. Sia i frutti d’amore degli ex Ferragnez, sia quelli di Giovanni e Nicole frequentano una scuola bilingue privata di Milano. Ed è proprio davanti ai cancelli dell’istituto che c’è stato l’incontro a quattro. Stavolta è andata diversamente rispetto alla recita dei piccoli allestita lo scorso Natale. All’epoca Chiara, Fedez, Giovanni e Nicole si erano beatamente ignorati. Il momento, dal punto di vista privato, non era il migliore per tutti.

La duplice vittoria di Chiara Ferrgani

Adesso che le vicende sentimentali delle vite delle quattro persone coinvolte hanno preso contorni più definiti, si respira un’atmosfera più rilassata e meno tesa. Tra l’altro, per la Ferragni si tratta di una vittoria duplice: da un lato non si nasconde più come all’inizio della love story, dall’altro si mostra serenamente davanti all’ex moglie dell’imprenditore milanese. Insomma, anche pubblicamente c’è stato un bel passo in avanti nella relazione con Giovanni.

Il ‘veto’ social rimane

Pare che invece rimanga il ‘veto’ di postare foto zuccherose di coppia sui social. Un’eccezione è stata fatta sul finire di agosto quando sul profilo Instagram dell’influencer cremonese è apparso uno scatto romantico in cui è stato immortalato l’uomo d’affari. Da allora zero altri scatti, segno appunto che quell’immagine fu un’eccezione.

D’altronde non c’è da sorprendersi: da sempre i Tronchetti Provera sono molto riservati e mai hanno amato finire sulle copertine della cronaca rosa. Pazienza, Chiara sa bene che ci sono problemi ben peggiori. Ne è consapevole soprattutto dopo che ha superato lo scandalo dei pandori e dopo che è riemersa dalla separazione con Fedez