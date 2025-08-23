Chiara Ferragni, colpo di scena: la foto che nessuno s’aspettava con Giovanni Tronchetti Provera

Rotto l’ultimo chiacchieratissimo tabù: Chiara Ferragni, per la prima volta, ha pubblicato sui suoi profili social una romantica fotografia con Giovanni Tronchetti Provera. Nello scatto, che nel giro di pochi minuti ha sfondato i 100mila like, si vedono i due piccioncini sorridenti in barca, cullati da un tramonto fiabesco. L’immagine ufficializza il ritorno di fiamma tra l’influencer cremonese e il manager milanese. Da settimane si sussurrava che i due, dopo l’allontanamento avvenuto mesi fa, fossero tornati a fare coppia. Adesso arriva la conferma dai diretti interessati. Il colpo di scena sta nel fatto che Ferragni si è immortalata sui social con il fidanzato, cosa mai accaduta prima d’ora, pare per volontà di lui e della sua famiglia.

Da quando Giovanni e Chiara hanno iniziato a frequentarsi mai hanno ‘sponsorizzato’ pubblicamente la love story. Anzi hanno tentato in tutti i modi di eclissarsi da occhi indiscreti. I ben informati hanno spiegato che lei avrebbe voluto mostrarsi con il compagno anche sui social. Ciò, però, non sarebbe stato possibile in quanto Provera e i suoi familiari avrebbero imposto all’influencer il divieto di trasformare la love story in una faccenda gossippara.

Come è noto i Tronchetti Provera sono una famiglia allergica al chiacchiericcio sentimentale e da sempre dediti agli affari. Tutto vogliono tranne che finire per essere chiacchierati, un giorno sì e l’altro pure, da siti e testate di cronaca rosa. Nonostante ciò, nel primo pomeriggio di sabato 23 agosto ecco la romantica foto su Instagram che nessuno si aspettava. Probabile che si tratti di un’eccezione che conferma la regola, vale a dire che in futuro difficilmente Ferragni e il compagno sfrutteranno i social per parlare del loro legame. Insomma, certamente non si assisterà a ciò che si è visto quando Chiara faceva coppia con Fedez.

Rimane il fatto che il gesto dell’immagine postata è ‘forte’. Per la prima volta, l’imprenditore e l’influencer escono allo scoperto e gridano al mondo che sono innamorati. Dunque confermano che sono a tutti gli effetti una coppia. Il periodo difficile vissuto prima dell’estate è stato superato brillantemente. Il cuore della Ferragni è tornato a battere all’impazzata.