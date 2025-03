Fedez e Ferragni si sono rivisti: occasione e come sarebbe andata

Qualche giorno fa c’è stata la festa di compleanno di Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez. I bambini sono difatti nati entrambi a marzo, lui il 19 e lei il 23, ed i genitori sono soliti organizzare un’unica grande festa per entrambi. Proprio il quell’occasione, come rivelato dal settimanale Oggi, gli ex Ferragnez si sarebbero rivisti. Scopriamo meglio com’è andata tra loro.

La storia dei Ferragnez è ormai finita da tempo. Entrambi hanno iniziato una nuova vita e Chiara Ferragni è attualmente legata sentimentalmente all’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. L’influencer ha tuttavia recentemente rivisto il suo ex in occasione della festa di compleanno dei loro figli, Leone e Vittoria. I bambini hanno compiuto gli anni a pochi giorni di distanza, lui il 19 marzo e lei il 23, e come al solito i genitori hanno pensato di organizzare un’unica grande festa. A quest’ultima avrebbero preso parte sia Chiara che Fedez, così come riportato dal settimanale Oggi.

Nel numero uscito in edicola questa mattina, difatti, sarebbero state pubblicate alcune foto dell’evento. Oltre all’influencer ed il rapper, erano presenti anche le sorelle di lei, i parenti, alcuni amici della coppia, le tate ed i bodyguard. Nello specifico in compagnia di Fedez c’era anche il collega Emis Killa con sua figlia, amica di Leone e Vittoria. Presente anche Costanza Caracciolo insieme alla figlia avuta dall’ex calciatore Bobo Vieri. Come riportato da Oggi, Chiara e Fedez si sarebbero limitati ad una pacifica convivenza. Nello specifico si può leggere che i due ex sarebbero rimasti abbastanza a distanza l’uno dall’altro.

Nelle foto precedentemente condivise sui social non era trapelato alcun dettaglio che facesse pensare che l’influencer ed il rapper potessero trovarsi insieme. Era stata difatti mostrata solo la torta a quattro piani per i due bambini. Sede della festa di compleanno è stato un centro commerciale nella periferia di Milano. I festeggiamenti, tuttavia, non si sarebbero limitati all’evento unificato. Ferragni avrebbe difatti organizzato una festa a sorpresa nel suo ufficio per il primogenito Leone. L’influencer avrebbe poi festeggiato la piccola Vittoria altrove. In quell’occasione si dice fosse presente anche Tronchetti Provera.