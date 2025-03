Chiara Ferragni, rivelazione sulla figlia e il patto con Fedez semi violato

Chiara Ferragni e la rivelazione inedita sulla maternità della figlia Vittoria. La piccola, domenica 23 marzo, ha festeggiato il suo quarto compleanno. L’influencer, per omaggiarla, le ha dedicato uno zuccheroso post Instagram, raccontando un dettaglio mai narrato prima. Nel celebrare la bimba ha anche ‘semi’ violato il patto con l’ex marito Fedez. Dopo la separazione i due (si mormora per volere di lui) hanno deciso di non mostrare più i loro frutti d’amore sui social. Tuttavia la Ferragni ha fatto, come tra l’altro già accaduto in precedenza, un piccolo strappo alla regola, seppur con le dovute cautele. Ha cioè pubblicato una foto con Vittoria neonata, mentre viene allattata, guardandosi bene però dal mostrare il suo viso.

“La mia piccola peste oggi compie 4 anni”, ha esordito l’imprenditrice digitale a corredo di uno scatto in cui la si vede allattare la piccina. Poi la rivelazione: “Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba. Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma”.

Pochi giorni fa a spegnere le candeline è stato il primogenito dei ‘Ferragnez’, Leone. Il 19 marzo scorso ha compiuto 7 anni. Visto il compleanno ravvicinato con la sorellina, mamma Chiara ha organizzato una festa per entrambi l’altro ieri. Il party è stato a tema Sonic e Amy Rose, due personaggi molto amati dai bambini. Anche in questo caso solo foto social dei dolci e della location in cui si è svolta la festa. Nessuna foto invece dei bimbi ripresi in viso.

Presente tutta la famiglia di origine di Chiara, vale a dire le amate sorelle Francesca e Valentina e l’adorata madre Marina Di Guardo. Nessuna traccia invece di Fedez. D’altra parte non c’è da sorprendersi visto che il rapper, dopo la separazione, non avrebbe mantenuto buoni rapporti con l’ex suocera e con le ex cognate.

A proposito di Fedez, nelle scorse ore Fabrizio Corona ha pubblicato la telefonata integrale avuta con la sua presunta amante Angelica Montini. Ascoltando l’audio si sente la giovane dire di aver amato il cantante, ma che poi ha smesso di provare i sentimenti avvertiti in passato. Nel corso della chiamata, Angelica si dice anche preoccupata per il musicista in quanto lo ritiene una persona “sola”.