Fedez e Ferragni: ego, denaro e voracità. Previsione della Lucarelli

Chi si risolleverà prima tra Chiara Ferragni e Fedez? I due ex coniugi sono piombati in una crisi mediatica spaventosa. Lei è stata travolta dal pandoro-gate, ritrovandosi in un amen con la credibilità polverizzata. Lui dallo scandolo Balocco è stato lambito di striscio. Si è però poi infilato in una vicenda alquanto spinosa e intricata, quella del pestaggio di Cristiano Iovino. A livello di opinione pubblica ne è uscito con le ossa rotte (si capirà più avanti se la questione avrà seri strascichi giudiziari). Selvaggia Lucarelli, intervenendo sul magazine Oggi, ha fatto una personale previsione su chi, tra i due ex, riuscirà a riconquistare prima la fiducia perduta.

Credibilità di Chiara Ferragni e Fedez: la previsione di Selvaggia Lucarelli

“Una previsione su chi tra Fedez e Ferragni potrà risollevarsi prima? Punto su di lei, lui mi sembra che abbia imboccato una spirale autodistruttiva che se non riesce a frenare avrà delle conseguenze”. Così la Lucarelli che ha aggiunto: “È come una falena attratta dalla luce del successo e dei soldi, in nome dei quali brucia velocemente tutti i rapporti. Lui è un imprenditore, lei un’influencer con una grande passione per il denaro”.

Secondo la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle entrambi adesso stanno pagando la “loro voracità” e anche “il fatto che i social abituano a rifiutare il contraddittorio: hai fan adoranti che ti imbottiscono l’ego di complimenti…”. “Da quando ho tirato fuori il caso del Pandoro, hanno avuto tempo per cercare di raddrizzare il vascello sbandato e non hanno fatto nulla per un dannoso eccesso di sicurezza”, ha concluso la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: le dichiarazioni da Piero Chiambretti

La firma de Il Fatto Quotidiano, poco prima dell’intervista rilasciata al magazine Oggi, era intervenuta nel programma televisivo di Rai Tre condotto da Piero Chiambretti. Anche in quel caso aveva parlato della situazione dei Ferragnez, affermando che il “tentativo di riposizionamento” di Fedez “è molto zoppicante”. E ancora: “In pochi giorni è passato dall’essere il marito di Barbie, al cuginetto venuto male di Mike Tyson. Nelle immagini picchiava saltellando come il Cangurotto, picchiava come lui. Tant’è che stava per prendere le botte e sono intervenuti altri. Mi sembra uno in crisi di mezza età. Compra il macchinone, esce con la ragazzetta di 20 anni”.

Infine la giornalista ha spiegato che è più solidale con l’influencer cremonese non perché è donna e perché pensa che tale fatto debba presupporre per forza che si esprima vicinanza, ma perché nella Ferragni vede più predisposizione all’emotività. “Vedo in lei un’emotività più sviluppata. In lui vedo l’attitudine da falena, infatti hai visto che agisce di notte?!”, ha scandito la Lucarelli.

Nel corso dell’intervista con Piero Chiambretti, la Lucarelli ha inoltre ribadito che non andrà mai da Francesca Fagnani a Belve. Già in passato aveva rivelato che non ha alcuna intenzione di farsi intervistare in un faccia a faccia con la collega. Nelle scorse ore è tornata a sottolinearlo, lanciando più di una velata frecciatina alla conduttrice in forza alla Rai. Inoltre la Lucarelli, a proposito della sua esperienza a Ballando con le Stelle, ha sostenuto che gli episodi più “feroci” da lei vissuti nel talent show di Milly Carlucci sono stati quelli che l’hanno vista protagonista con Alba Parietti.