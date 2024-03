“Fedez e Ferragni, ecco quando tornano insieme”. Parla Corona

Chiara Ferragni e Fedez torneranno insieme oppure no? C’è qualche possibilità che il matrimonio venga salvato o è tutto definitivamente perduto? I fatti recenti hanno spazzato via le congetture iniziali, quelle cioè che volevano il rapper e l’influencer cremonese protagonisti di un diabolico piano mediatico per spostare l’attenzione dal cosiddetto ‘Balocco gate’. Infatti molti hanno sostenuto che in realtà la crisi coniugale fosse una messa in scena, ossia un escamotage di ‘distrazione di massa’. Con il passare dei giorni si è capito che non era così. E infatti adesso i Ferragnez non esistono più. Conducono vite separate. Una frattura insanabile? Sulla vicenda ha detto la sua Fabrizio Corona, che di gossip e retroscena vip se ne intende.

Secondo l’ex re dei paparazzi, intervenuto nel podcast Gurulandia, Fedez e Ferragni potrebbero tornare assieme, ma sarebbe da escludere che la ricucitura avvenga in tempi rapidi. Corona, prima che la crisi diventasse di dominio pubblico e venisse confermata dai diretti interessati, aveva anticipato quello che sarebbe accaduto, azzeccandoci in pieno. Ora assicura che nei prossimi mesi non ci sarà alcuna pace. Più in là invece le cose potrebbero aggiustarsi:

“La verità qual è? È questa… Io un mese prima della loro rottura avevo anticipato tutto. Oggi non è che si sono lasciati per modo di dire, è una cosa netta, si sono proprio lasciati. Se si rimetteranno insieme? Non ora, non nei prossimi sei mesi. Potrebbe succedere tra un anno. Se il sentimento era forte, tra un anno tornano insieme. A quali condizioni? Se entrambi riescono a trovare delle soddisfazioni lavorative”.

Per Corona, da ora in poi, Fedez e l’influencer devono pensare a trovare ognuno la propria strada, sistemando i cocci di una vita che sembrava perfetta fino a pochi mesi fa e che poi, di punto in bianco, è andata in pezzi: “Lei deve recuperare i danni di immagine e lui a trovare una strada sua che lo riporti ad essere felice con la moglie. La situazione ad oggi è grave e sono arrivati agli avvocati”.

L’ex re dei paparazzi ha inoltre aggiunto che Fedez “sta facendo scelte giuste, come quella di andare a Belve” (l’intervista sarà trasmessa su Rai Due in prima serata martedì 9 aprile ed è già stata registrata. Secondo le anticipazioni, il rapper, parlando della moglie e dei figli, si sarebbe messo a piangere).

“Ricordiamoci che ha fatto grandi cose Fedez, è stato il primo rapper giovanissimo di successo. Diamogli il merito. Inoltre ha aperto un grande mercato a Chiara, gli vanno riconosciute queste cose evidenti. Ora però si giocherà tantissimo da Francesca Fagnani”, ha concluso Corona.

Fedez e Chiara Ferragni sempre più distanti

Nel frattempo Chiara e Fedez continuano a condurre vite da separati. Anche il weekend pasquale lo trascorreranno ognuno per i fatti suoi. Lei qualche giorno fa è volata a Dubai con i figli mentre lui è rimasto a Milano fino al giorno prima di Pasqua, quando si è diretto a Courchevel.