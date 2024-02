Fedez e Ferragni, è buio totale. Rivelazioni: “Vivono da separati”

Chiara Ferragni e Fedez “vivono da separati in casa, anzi in case separate”. Dagospia, che poche volte fa buchi nell’acqua, ha raccontato una serie di retroscena sulla coppia di influencer. E, secondo le informazioni in suo possesso, il matrimonio starebbe attraversando una crisi profondissima. I Ferragnez sarebbero sull’orlo del crac. D’altra parte anche seguendo gli indizi social si comprende come nelle ultime settimane abbiano condotto vite totalmente separate, unite solamente per l’amore dei figli, Leone e Vittoria.

Al momento Fedez si trova a Miami con la sua assistente per un impegno di lavoro. Nulla di strano in tempi ‘normali’. Il fatto è che la moglie è stata travolta, come tutti sanno dal Balocco-gate, e il marito è lontanissimo. Ma c’è dell’altro. Così Dagospia nel riassumere la situazione: “Partendo per Miami, il rapper ha lanciato un segnale chiaro: tra lui e la moglie è sceso il grande gelo. Lo scorso weekend, Fedez era al compleanno del padre, ma lei non c’era. L’influencer era scappata in Liguria con la mamma, i figli, la sorella Valentina e l’amica Veronica Ferraro. Nessun riferimento al marito e solo un laconico messaggio di auguri al suocero, postato distrattamente su Instagram a fine serata”.

Sempre Dagospia riferisce che il rapper chiama la moglie soltanto per sincerarsi che i bimbi stiano bene e per interagire con loro. Si parla di comunicazioni “ridotte al lumicino”. Per ora, però, il cantante, nonostante la situazione matrimoniale sarebbe zeppa di attriti e ruggini, “ha confidato agli amici che non vuole (per ora) chiedere la separazione. Meglio aspettare, riflettere, prendersi una pausa. Poi si vedrà”.

Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino ha sostenuto che i problemi di coppia avrebbero iniziato a manifestarsi in modo pesante poco dopo lo scoppio dello scandalo del pandoro. Fedez avrebbe accusato la compagna di aver innescato un inutile caso e di non essere stata capace di affrontare con lucidità la tempesta in cui si è ritrovata. E in cui, di riflesso, si è ritrovato pure lui. “Un risentimento – si legge sempre su Dagospia – che affonda le radici nel portafoglio: i guai di Chiara Ferragni hanno avuto una pesante ricaduta anche sui suoi affari, visto che gran parte degli sponsor che lo foraggiava lo ha abbandonato”.

Fedez avrebbe anche avuto l’idea di voler rilasciare un’intervista per provare a difendere quel poco che c’è da difendere in merito al Balocco-gate e alla situazione per nulla rosea a livello generale. Il suo entourage, però, gli avrebbe cosnigliato di lasciar perdere, suggerendogli che i tempi ancora non sono maturi per esporsi frontalmente. Il rischio sarebbe di alimentare ulteriormente la bufera, già intensissima su casa Ferragnez.

Quel che pare certo è che la crisi sentimentale sia ad uno stadio avanzato. Da capire se i Ferragnez sapranno uscirne oppure no. Cruciale sarà anche l’evoluzione delle indagini che vedono l’influencer cremonese tra gli indagati. Quando si mescolano vita privata e affari, è ovvio che se inizia ad andare male una fetta della mela, pure l’altra ne risente parecchio. Il Balocco-gate, nato come scandalo professionale, ora sta andando inevitabilmente ad intaccare la sfera privata delle due star di Instagram. Nubi dense e scurissime si annidano sul tetto della coppia d’oro, forse ex.